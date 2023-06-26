國衛院發現胰臟癌治療抗體 拚挺進臨床試驗

「癌王」胰臟癌去 (2022) 年名列國內 10 大癌症死因，國家衛生研究院今 (26) 日發表最新研究成果，發現可用於胰腺癌纖維化及惡病質的抗體，目前已取得專利，未來期望可以挺進臨床試驗。

腫瘤組織間質增生 (desmoplasia) 是導致腫瘤纖維化的主要原因，也是肺腺癌、大直腸癌、肝細胞癌、胰腺癌、乳癌等惡性腫瘤共同的特徵。

而腫瘤惡化過程會造成患者發生體重降低、肌肉萎縮、貧血、虛弱、厭食等惡病質 (cancer cachexia) 狀況，甚至因發炎因子影響大腦中樞神經，讓病患求生意志薄弱。根據統計全球有 50-80% 的胰腺癌患者就是因為惡病質而死亡。

癌症研究所黃智興研究員的研究團隊發現，胰腺癌患者血清中的胞外熱休克蛋白 90α(eHSP90α) 含量較健康者增加 100 倍，進一步研究其在胰腺癌之腫瘤組織間質增生及惡病質所扮演的角色，並開發出針對 eHSP90α的人源化抗體。

eHSP90α人源化抗體是藉由改變腫瘤組織微環境而達到抑制腫瘤的纖維化、生長及所誘發的惡病質，不像化療藥物毒殺腫瘤細胞後會引起組織發炎反應。

國衛院強調，該抗體對非腫瘤細胞不具毒性，多次靜脈注射不會導致實驗小鼠的脾臟腫大。該抗體在小鼠體內不易被排泄，在血液循環系統內的半衰期超過 18 天。

國衛院表示，針對 eHSP90α的人源化抗體，可以中和體內過量的 eHSP90α，同時阻礙 eHSP90α持續自我誘發產生；在動物實驗中證實，能夠抑制腫瘤的組織間質增生、調節恢復腫瘤組織之免疫細胞活性，而有效壓制腫瘤的生長，並改善腫瘤發展中導致的惡病質，提昇實驗鼠的生活力並延長壽命。

國衛院結合癌症研究所及生技與藥物研究所的兩個專業領域的研發團隊，合作研發出一株針對 eHSP90α的人源化抗體，不只可以中和體內過量的 eHSP90α，更可以阻礙 eHSP90α與細胞膜接受器結合，而進一步功能性地阻斷其自我誘發大量的產生，因此抑癌效果更為明顯。