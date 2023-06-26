〈營業氣候調查〉終端需求疲軟 製造業連2跌創4個月來低點

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 5 月營業氣候測驗點調查，製造業續下滑 2.02 點至 89.30 點，呈現連 2 減，為 4 個月來相對低點；服務業則轉為上揚至 99.14 點，月增 0.57 點；營建業測驗點再度轉為下滑，月減 0.95 點至 93.47 點。

台經院指出，在國內製造業方面，儘管部分資通產品和部分傳統產業的需求略有回穩，使大多數的製造業廠商對當月景氣看法較上月略顯樂觀，但終端需求仍顯疲弱，國內出口和外銷表現依舊疲軟，使製造業對當月和未來半年景氣看法偏向普通。

製造業廠商認為當 (5) 月景氣「好」比率為 21.4%，月增 11.5 個百分點，「壞」的比率為 29.6%，月減 13.1 個百分點；而對未來半年看法上，看好者增加 4.6 個百分點至 29.9%，看壞比率則增加 0.7 個百分點至 24.4%。

台經院說明，除食品業、育樂用品業和印刷業較看好未來半年景氣表現，其餘權重較大的化學工業、電子機械業、金屬製品業和運輸工具業廠商對未來半年景氣看法則呈現兩極，看好與看壞的廠商比例相近，因此，大多數的製造業廠商對未來半年看法，多偏向持平。

服務業方面，零售業、餐旅業、銀行業和保險業較看好當月，運輸倉儲業則偏向保守，證券業呈兩極，看好與看壞的廠商比例相近。

在未來半年看法上，零售業、批發業、餐旅業、運輸倉儲業與金融相關產業，均較看好。