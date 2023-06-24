身價合計3400億美元的決鬥 馬斯克、祖克伯為何多年互看不順眼

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克和 Meta(META-US) 執行長祖克伯多年來在網路上唇槍舌戰還不夠，兩人日前互嗆舉辦「鐵籠格鬥賽」，可能是科技圈有史以來「含金量」最高的一場真人對決。

根據彭博億萬富豪榜最新數據，世界首富馬斯克身價 2360 億美元，祖克伯以 1040 億美元排名第 10，兩人身家合計達到 3400 億美元。

馬斯克周三 (21 日) 在推特上回覆訊息，說自己準備好跟祖克伯打上一場鐵籠占，祖克伯隨即在 Instagram 現實動態貼上馬斯克推文截圖，回應「把地址傳給我」，似乎一觸即發。

不過到了周五，馬斯克的母親在推特上發文宣布，這場比賽已經取消，她勸網友不要起鬨，也勸兒子不要亂開玩笑。馬斯克一開始還在推文下方回答仍要舉行比賽，最後對取消比賽的推文回覆了一個哭笑不得的表情符號。

馬斯克母親宣布取消決鬥。圖取自推特

事實上，兩人矛盾由來已久，最明顯的就是在元宇宙方面的歧異。2021 年，兩人曾公開對嗆，祖克伯矢言要讓 Meta 成為元宇宙的領導者，被馬斯克譏笑 Meta 聽起來就像「邪教」。

祖克伯最近披露，Meta 將推出與推特直接競爭的產品，並分享一些細節，表示要打造一個「明智的推特」，馬斯克以公開嘲笑的方式回應。

據悉，Meta 籌備中的推特競品，可能名叫「Threads」，將允許用戶把 Instagram 追隨者和用戶訊息，直接轉移到新程式。

馬斯克和祖克伯互看不順眼，已非新鮮事。圖取自推特

雖然比賽已經取消，但假使兩人真的舉行真人決鬥，博彩公司 DraftKings 認為，祖克伯勝率較高，因為他今年才 39 歲，比 51 歲的馬斯克足足小了 12 歲，而且祖克伯曾參加高強度挑戰：他必須身穿 9 公斤重的背心，先跑 1 英里後，完成 100 個引體向上、200 個伏地挺身和 300 個深蹲，然後再跑 1 英里。