「半導體女王」超微蘇姿丰即將返台 AI行情可期

「半導體女王」超微蘇姿丰即將返台 AI行情可期 (圖:REUTERS/TPG)
「半導體女王」超微蘇姿丰即將返台 AI行情可期 (圖:REUTERS/TPG)

繼輝達 (Nvida)(NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 5 月底訪台颳起人工智慧 (AI) 旋風過後，有「半導體女王」封號的超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 7 月中旬也將抵台舉辦發表會、拜訪供應商，有機會藉睽違三年多的訪台行，再度掀起一波 AI 行情。

超微 6 月中發表最新 AI 晶片「MI300X」，宣告進軍生成式 AI 領域，與輝達正面對決。若說黃仁勳 5 月來台參加 Computex 獨領風騷，7 月就是蘇姿丰的舞台。

資料中心是 AI 晶片最大應用，研究機構 TrendForce 預估，今年搭載 GPU、FPGA、ASIC 等廣義的 AI 伺服器，出貨量將近 120 萬部，比去年同期成長 38.4%，在整體伺服器出貨量占近 9%。2022 到 2026 年的 AI 伺服器出貨量，年複合成長率可達 29%。

超微、輝達和台灣供應鏈廠商，早在 20 年前就展開生成式 AI 的生產製造與合作，黃仁勳找台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀代工，就是最令人津津樂道的故事。

蘇姿丰曾在 2019 年盛讚：「台灣是高速運算產業體系的中心，不管是 OEM、ODM 還是整體合作夥伴，AMD 非常幸運我們在台灣擁有悠久的歷史。。」

蘇姿丰因在半導體領域保持明確方向和過人意志，且總推出 CP 值高產品的「親切」行為，被鄉民暱稱為「蘇媽」。

蘇姿丰和晶圓教父張忠謀一樣畢業於麻省理工學院 (MIT)，她 24 歲就拿到博士，工作時到 IBM 與 Sony、東芝研發出微處理器晶片，幫助 PS3 遊戲機效能較前代升級千倍。

至於她如何翻轉瀕臨破產的超微，要從公司的衰敗說起。2012 年，蘇姿丰加入超微，當時的中央處理器 (CPU) 市場有九成市占掌握在英特爾 (Intel)(INTC-US) 手中。

她在 2014 年成為執行長，決定進軍高效能 CPU，趁英特爾 7 奈米製程生產不順時，2016 年發表 CPU「Zen」，取代英特爾拿下大部分的資料中心生意和電競生意。

超微後來在 2018 年轉盈，並在去年市值超車英特爾。近年來，蘇姿丰的戰場轉向繪圖晶片 (GPU)，2020 年啟動任內最大收購案、斥資 350 億美元併購 IC 設計公司賽靈思 (Xilinx)。6 月中旬發表 MI300X，就是賽靈思 FPGA 與超微 AI 技術的結合。

54 歲的蘇姿丰接掌超微將近十年來，讓公司股價推升 24 倍、市值達到 1000 億美元。她從 2021 年起擔任美國科技顧問，並蟬聯多年「年薪最高女 CEO」。

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