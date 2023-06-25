〈觀察〉中國鋼廠減產效益顯現 為支撐鋼價另一關鍵

鋼市近期震盪，但業界普遍認為，鋼市拐點將在 7-8 月出現，除了需求可望回溫外，另一要因就是中國鋼廠減產效益逐步顯現，且後續在減產力道擴大下，將成為鋼鐵行情止跌回穩的關鍵支撐。

鋼鐵需求第一季迎來急單，但中國解封後復甦力道不足，鋼需未能持續，中國鋼廠 4 月以來生產過剩導致鋼材大量外溢，轉而低價拋售至海外市場，衝擊國際行情。

不過，近期中國供給端開始進行產能調節，陸續擴大減產、檢修計劃。中國發改委 5 月底再次發聲遏制鋼鐵等高耗能產業。6 月傳出唐山地區多家鋼廠收到環保相關單位通知要求關停高爐，各項因素持續強化鋼鐵業減產。

據統計，至 6 月中旬共有 18 座高爐實施停產檢修，5 月中國粗鋼產量降至 9012 萬噸，較 3 月今年最高峰 9576 萬噸約降減 6%。此外，庫存也持續穩定去化，中國鋼材社會庫存自 4 月高點 1467 萬噸降至 1127 萬噸，減少 23%，加速落底。

中國鋼廠為避免再度面臨虧損，近期出口報價與流通行情止跌反彈，寶武、鞍本鋼廠 7 月內銷薄板產品出廠價均以平盤開出，越南主力鋼廠同樣護盤保價，預期下半年中國加速發債推動基建，進一步鬆綁房地產政策，可望大幅提振用鋼需求，在供需趨於健康下，將有助整體鋼市止跌回升。