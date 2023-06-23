分析師：美中科技戰即將進入高潮 下一道戰線可能是生成式AI

儘管美國國務卿布林肯出訪中國後，美中雙方同意「穩定」彼此關係，但分析師認為，兩國之間的科技戰將持續延燒，而人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 背後依賴的生成式 AI，可能是下一個戰線。

CNBC 報導，美國去年對中國實施出口管制，試圖切斷北京取得先進晶片所需的生產設備和關鍵零組件，同時，美國設法提振本土半導體實力，例如通過 520 億美元的晶片與科技法 (Chips and Science Act)。

總部在多倫多的 The Geopolitical Business 諮詢公司執行長 Abishur Prakash 說：「從制裁到商業壓力，各面向的現況不太可能改變。」

Albright Stonebridge 科技政策主管 Paul Triolo 說：「華盛頓可能會做出更多嘗試，把矛頭指向在中國開發、某些類型的應用程式，未來一年裡，生成式 AI 可能就是焦點。」拜登政府正在判斷，哪種技術既能促進中國軍事現代化，還能提升中國企業在生成式 AI 領域的能力。

美國將如何施加限制？

AI 需要藉由大量數據訓練，而生成式 AI 則依賴所謂的「大型語言模型」(LLMs)，代表需要用大量語言訓練，才能了解並回應用戶的提問。這個過程需要有特殊半導體驅動帶來的龐大運算力，例如美商輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的產品。

美國目前的部分限制措施，目的就在限制中國取得輝達某些關鍵的晶片，藉此拖延中國的 AI 發展。

中企正投入開發 ChatGPT 的競品。 (圖: REUTERS/TPG)

美國也正展開境外投資審查，規定美企對外國企業的投資。Triolo 預測，美國可能限制美商在某些 AI 技術的投資，而且將是拜登政府剩下兩年任期裡，決定美國科技管制的大方針。

中國的 AI 發展

中國的科技巨頭已經注意到美商 OpenAI 公司開發的 ChatGPT 風行全球，並在微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等科技公司之間引發的 AI 軍備競賽。

過去幾個月以來，從百度 (BIDU-US) 到阿里巴巴 (BABA-US)，中國各大科技巨頭都積極開發 ChatGPT 的競品。

AI 已被中國列為戰略重點。中國監管機關也針對 AI 某些面向制定法規，使這項新興技術符合中國嚴格的網路規定，同時，政府也積極推動國內的發展。

雖然美國試圖限制中國取得關鍵的 AI 晶片，但阿里巴巴和百度一直在研發自己的半導體。目前美國的制裁尚未影響到任何這類晶片，但這是勢必是政府和企業密切觀察的領域。

布林肯會晤習近平後...

為了反制美國，中國上個月禁止中國「關鍵資訊基礎設施」營運業者向美光 (MU-US) 採購晶片，理由是美光違反了中國的網路安全審查。

布林肯此行會晤了中國國家主席習近平，雖然公開聲明在科技方面的著墨不多，但兩人會談時一定有所觸及。

分析師認為，美中科技戰即將進入高潮。(圖: Shutterstock)

Triolo 表示，美國可能向中國提出美光遭到的待遇，中國也可能提起美方的出口管制。「北京認為美國的出口管制和晶片科學法是連續出擊，目的在讓中國半導體業與全球生態系脫鉤。」

Prakash 表示，中國想要的，美國不會給，例如對中國開放晶片生態系、或是停止審查中企對美國科技業的投資。他說：「美中科技爭霸戰，即將進入高潮。」

Prakash 表示，和之前在 5G 或抖音的衝突點不同，當時兩大國仍相信歧異可被弭平，但現在政治上已經陷入僵局，美中之間的鴻溝加深許多，沒有任何一方想要消弭分歧。