布林肯結束訪中 中國學者點出美中關係未來四大觀察動向

美國國務卿布林肯結束訪中行程，中國復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，接下來可關注四大動向，包括美國財長葉倫是否訪中、中國外長秦剛是否回訪、中美客運航班增加，以及美中兩國是否啟動或恢復一些工作層面對話機制。

據《觀察者網》報導，吳心伯表示，美中兩國對這次會談的描述基本上一致，中方的描述是「坦誠、深入及建設性」，美方的描述是「坦誠、實質性及建設性」。這代表雙方均提出各自想法，以及關切問題，並深入討論了一些問題，他認為有以下幾方面成果：

第一，雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推動對話交流合作。這意味著接下來中美高層互動會比較頻繁，葉倫和美國商務部長雷蒙多可能很快就會實現訪中。

第二，美方邀請秦剛訪美，如果他在接下來幾個月內回訪，代表中美有望將高層互動提升至更高層次。

第三，美中在一些具體領域獲得成果，特別是人文和教育交流方面，包括增加中美客運航班以及簽證。

第四，中美將啟動或恢復一些工作層面對話機制。

中方在聲明中提及秦剛願在「雙方方便」時訪美，吳心伯說，這說明中方原則上接受邀請，但中方還沒確定日期。秦剛的訪美時間，取決於中方對下一階段中美關係走勢的評估，以及對下一階段中方處理中美關係的一些基本考量。現在，美國著眼於 11 月 APEC 峰會，如果秦剛在接下來兩、三個月內訪美，那麼中美可能在舊金山 APEC 峰會上有更高層次的互動，比如中美元首會晤。

吳心伯並表示，儘管接下來中美高層互動會增加，氣氛會有所改善，甚至能解決一些具體問題，但是外界不要期待中美關係會有大突破，因為美方並未改變對華政策思路，依然把中國視為美國的主要戰略競爭對手，依然提「戰略競爭」，實際上就是打壓中國。