〈財報〉連鎖牛排品牌銷售強勁 Olive Garden母公司達頓餐廳獲利超過預期

達頓餐廳 (Darden Restaurants)(DRI-US) 周四 (22 日) 公布上季獲利超出華爾街預期，主要得益於 LongHorn Steakhouse 的強勁銷售。

該公司還宣布，前 CEO 李伊 (Gene Lee) 將辭去董事會主席職務。李伊一年多前從 CEO 職位上退休。他不會在 9 月 20 日舉行的公司年度股東大會上競選連任。

李伊發表聲明表示：「我對我們所取得的成就感到自豪，並相信達頓餐廳運作良好，能在未來幾年繼續發展和繁榮。」

該公司股價在周四盤前交易下跌 4.5%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報告與華爾街的預期相較如下：

●每股獲利 2.58 美元，高於預期的 2.54 美元

●營收 27.7 億美元，符合預期

達頓第 4 財季淨利 3.151 億美元，合每股 2.58 美元，高於去年同期的 2.817 億美元，或每股 2.24 美元。

淨銷售額成長 6.4% 達 27.7 億美元。

在 LongHorn Steakhouse 的強勁表現帶動下，該公司同店銷售額成長 4%。這家牛排連鎖店同店銷售額成長 7.1%，高於 StreetAccount 預測的 4.9%。

但占達頓銷售額約 45% 的 Olive Garden 本季業績弱於預期。這個義大利連鎖店同店銷售額成長 4.4%，低於 5% 的預期。

達頓高級餐飲部門同店銷售額下降 1.9%。該部門包括 The Capital Grille 和 Eddie V’s。

下季財報將納入該公司高級餐飲部門以 7.15 億美元收購的 Ruth’s Chris Steak House。達頓截至 5 月 28 日當季業績不包括這家最新加入的品牌，因為該公司於 6 月 14 日才完成收購。

展望 2024 財年，達頓預計淨銷售額將達到 115 億美元至 116 億美元，同店銷售額成長 2.5% 至 3.5%，持續經營業務調整後每股獲利 8.55 美元至 8.85 美元。

其獲利前景不包括與 Ruth"s Chris 整合後的每股約 34 美分的稅後費用。 2024 財年財測的其他部分就包括 Ruth"s Chris 的經營業績在內。

該餐廳還預計資本支出為 5.5 億至 6 億美元，總通膨率為 3% 至 4%。