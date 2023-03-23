〈財報〉同店銷售額躍升 Olive Garden母公司達頓餐廳調升全年財測

達頓餐廳 (Darden Restaurants)(DRI-US) 上季財報顯示業績全面成長，周四 (23 日) 連續第二季上修 2023 財年的營收預期。

對於 2023 財年，Darden 現在預計銷售額為 104.5 億美元至 105 億美元，高於之前 103 億美元至 104.5 億美元的範圍。

Darden CEO 卡迪納斯 (Rick Cardenas) 將上季強勁的銷售成長歸功於其低於通膨的定價策略。他在財報聲明中表示，該公司的銷售額和客流量超過整體餐飲同業。

該公司上季每股獲利 2.34 美元，高於 Refinitiv 分析師預計的 2.25 美元；營收 27.9 億美元，也高於預期的 27.3 億美元。

這家餐廳公司第 3 財季淨利為 2.866 億美元，合每股 2.34 美元，高於去年同期的 2.47 億美元，或每股 1.93 美分。

受其所有品牌同店銷售額增長 11.7% 的推動，淨銷售額成長 13.8% 至 27.9 億美元，其中包括 Olive Garden、LongHorn Steakhouse 和 The Capital Grille 等連鎖店。根據 StreetAccount 估計，華爾街原本預計其同店銷售額僅成長 9.1%。

占達頓當季營收近半的 Olive Garden 同店銷售額成長 12.3%。LongHorn Steakhouse 的同店銷售額成長 10.8%。包括 The Capital Grille 在內的高級餐飲業務的同店銷售額則成長了 11.7%。

達頓表示，該季淨增 35 家新餐廳。

除了上修營收預測外，Darden 還將其 2023 財年獲利預期範圍縮小至每股 7.85 美元至 8 美元之間。還將其通膨前景從之前的 7% 上調至 7% 至 7.5%。