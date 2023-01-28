〈Q4財報搶先看〉石英元件廠希華全年獲利創新高 晶技EPS可逾9元

台系石英元件廠 2022 年在分別由 5G 通訊網通需求及車用產品需求的走高挹注之下，包括希華 (2484-TW)、晶技 (3042-TW) 更在匯兌收益挹注之下，全年獲利有高檔的表現，其中並以希華的全年每股稅後純益估計將逾 4.6 元，可望改寫歷史新高。

晶技 2022 年 12 月認列近 1 億元的匯兌損失後，自結單月稅前盈餘爲 1 億元，月減 9.64%，年減 61.3%，單月每股稅前盈餘 0.32 元，累計 2022 年全年稅前盈餘 33.99 億元，年減 8%，每股稅前盈餘 10.97 元。

同時，由晶技在中國大陸寧波轉投資成立的晶創科技，供應中國包括新能源車等車廠使用，晶創科技已獲當地政府核准爲高新科技企業，將獲稅負的減免，在可獲回溯之下，將使晶技全年有效稅率下降 1-2 個百分點，使晶技全年每股純益將跨越 9 元。

晶技的 2022 年第四季營收及獲利走下坡，主要受美系客戶手機 EMS 廠產能下滑，影響出貨，預估市場需求調整將直到 2023 年第一季，第二季才有機會翻揚。

至於希華的獲利部分，希華 2022 前三季營收 25.9 億元，毛利率 38.36%，年增 11.28 個百分點，稅後純益 6.79 億元，年增 1.32 倍，每股純益達 4.26 元。希華第四季營收不振，第四季營收 6.74 億元，呈現季減及季減，且在認匯兌損失之下，獲利也下降。

法人估希華 2022 年全年稅後純益約 7.33 億元，創新高，每股純益將達 4.6 元。

看準海外 OEM 客戶出貨產品的毛利率貢獻度優於平均毛利率之下，希華在 2023 年將持續開發美國 OEM 市場並提出「重返美國」的目標，預估將 OEM 的比重由 32% 進一步提高到營收比重的 35%。