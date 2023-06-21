宏碁Predator快閃全台開跑 展出電競筆電、桌機、螢幕等新品

宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日宣布，旗下電競品牌 Predator 將集結旗下兩大系列電競筆電、桌機、螢幕等新品與虛擬賽車、單車、射箭、格鬥快打等沉浸式運動，打造北中南巡迴 Predator 鋒速對決，虛擬運動遊樂園，活動為期連續四周假日，並將於本周 24 日正式開跑。

此次活動首站將 24-25 日將在高雄 SkmPark 大道東一樓舞台舉行，7 月 1-2 日則在台中 NOVA 資訊廣場、7 月 8-9 日在中壢 NOVA 資訊廣場，7 月 15-16 日則在台北光華數位新天地舉行。

宏碁表示，活動將展出 Predator、Nitro 系列電競新品，結合各式虛擬運動遊戲，Predator Orion 5000 桌機搭配 Speed Go 賽車模擬器座艙，展現極致效能；格鬥快打區配置散熱能力強大的 Predator Helios Neo 16 、Helios 16、Helios 18 及 Aspire 7 等電競筆電。

宏碁說，該活動 VR 射箭則採用 Nitro 17 電競筆電，搭配 VR 頭盔，體驗擬真射箭擊倒敵人，虛擬單車區則採 Acer 電競桌機 Nitro 50 搭配宏碁旗下運動品牌 Xplova 自行車室內智慧訓練台，體驗全世界各式自行車賽道路線。