【量大強漲股整理】台股連假前觀望，資金仍有行情可期，該如何掌握下周作帳股的關鍵是甚麼?

因端午長假前夕，台股今日早盤開低後持續在盤下震盪，下午一點過後，隨著台指期即將結算，多張大單接連敲進權值股，儘管尾盤漲幅收斂，但大盤指數仍由黑翻紅，主要是權值股及電子強勢股的拉回，市場資金往 AI 概念股、軍工股以及觀光股。終場收在 17202.4 點，上漲 17.49 點，成交量 3214 億元。
看一下三大法人: 外資賣超 20.53 億元；投信賣超 17.05 億元；自營商獨買力挺台股，買超 27.52 億元，三大法人合計賣超 10.05 億元。
統計 6 月份以來外資買盤回補超過 2400 億元，且明顯集中在 AI 應用相關標的。因此電子指數再度成為三大指數中最為強勢的類股，進而帶動指數目前站上去年 4 月相對位置。融資餘額僅 1900 億，相較於去年 4 月差不多點位的 2650 億仍有段差距，顯示散戶大軍並未進場，整體資金結構仍健康，台股加權指數目前十日線 17131，有支撐力道，行情偏多看待。
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