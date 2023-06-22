〈貴金屬盤後〉鮑爾矢言升息抗通膨 金價小跌  

黃金期貨周三 (21 日) 收盤小跌，聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席國會聽證會，重申雖然 6 月暫停升息，但今年可能再有兩次每次 1 碼 (25 個基點) 的升息，以平抑通膨，使美債殖利率上揚並打壓金價，但黃金仍從美元走軟獲得部分支撐。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 2.80 美元或 0.1%，報每盎司 1944.90 美元。

鮑爾出席眾議院金融服務委員會聽證會，向議員表示，如果經濟按目前情況發展，可以預期央行會走向進一步升息，抗通膨仍有長遠的路要走。

Kitco 資深分析師 Jim Wyckoff 說，周三金價受打壓，是美債殖利率上揚和技術性賣壓綜合的結果。

鮑爾聽證會開始後，10 年期美債殖利率從 3.726% 上揚至 3.731%。殖利率上升，代表持有黃金等不孳息資產的機會成本提高。

但美元指數 (DXY) 下跌 0.4% 至 102.14，代表海外投資人買進黃金的價格變便宜。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 7 月升息 1 碼的機率為 79%，而且今年不會降息。預期 9 月升息 1 碼的機率也略為攀升。

道明證券大宗商品分析師 Daniel Ghali 說，儘管美元疲軟，金價仍被其他貴金屬普遍遭遇的賣壓拖累，包括白銀、白金和鈀金，這三種貴金屬周三的跌幅介於 1.8% 到 2.5% 之間。

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