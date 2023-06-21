4大國營事業招募新血釋出1145名職缺 薪水有望上看近6萬元

為改善國營事業的人力結構並傳承核心技術及經驗，經濟部今 (21) 日宣布，今 (2023) 年將舉辦所屬事業招考，合計將釋出 1145 名職缺，新進職員起薪 4.1 萬元起跳，錄取後表現優異者，進用 5 年後月薪有機會上看近 6 萬元。

根據經濟部規劃，包括台電、中油、台糖及台水等 4 家國營事業將舉行聯合招考，招考總名額目前暫定 1145 名，初、筆試放榜前，如有臨時出缺得增列錄取名額。

經濟部表示，本次甄試將招考 23 個類別，其中以電機 (一) 名額 414 名最多，企管則釋出 100 個名額，另有人資 5 名、財會 29 名、資訊 32 名、統計資訊 10 名、政風 12 名、法務 4 名、地政 21 名、土地開發 3 名、土木 106 名、建築 20 名、機械 168 名。

另外，其他包含：電機 (二)32 名、儀電 75 名、環工 20 名、職業安全衛生 18 名、畜牧獸醫 3 名、農業 4 名、化學 9 名、化工製程 48 名、生態 6 名、地質 6 名。

經濟部表示，甄試簡章已在 21 日上網公告，6 月 30 日到 7 月 11 日開放網路報名；初試日期則訂在 10 月 22 日，將在台北、台中、高雄及花蓮四地舉行。

在支薪待遇部分，目前 4 大國營事業平均起薪約 4.1 萬到 4.2 萬元不等，但工作表現優異考核成績優良者，預估可在進用後第 5 年，每月支薪最高上看至 5.9 萬元。