〈台幣〉外資匯出+亞幣貶 新台幣帶量貶5.8分收30.796元

外資匯出、亞幣貶值拖累新台幣跟著走貶。新台幣兌美元今 (19) 日終場貶值 5.8 分收在 30.796 元，台北及元太兩大外匯交易市場合計成交量共 17.41 億美元，在市場觀望氛圍下，預期本周新台幣匯價將呈現區間震盪。

外資賣超，台股小跌 14.35 點收在 17274 點守住 5 日線，在外資匯出、人民幣貶值等壓力下，新台幣兌美元今天貶值 1 分以 30.748 元開出後，匯價一度貶破 30.8 元價位，低點下壓至 30.803 元。

外匯交易員表示，新台幣今天帶量走貶主要與外資匯出、亞幣貶值有關，儘管美國聯準會 6 月暫停升息，導致美元轉弱，但部分聯準會官員釋放鷹派訊號，讓市場陷入觀望，美元指數持續在 102 徘徊。

主要亞幣中人民幣因市場苦等不到刺激經濟政策出爐，導致人民幣兌美元持續貶值，匯價低點貶至 7.16 元；日元兌美元則貶值下探至 141.96 元；韓元兌美元貶值 1281.6 元。

外匯交易員指出，聯準會釋放鷹派訊號讓市場陷入觀望，美元持續偏弱整理；新台幣則適逢月底出口商拋匯，可望提供新台幣一定支撐，但本周碰上端午連假，匯市只有 3 天交易日，市場態度觀望，研判匯率將以區間震盪整理為主。