太醫攜仁德醫專、弘光科大 培養智醫人才

太醫 (4126-TW) 今 (20) 日表示，為有效緩解醫療人力負荷，增進醫療品質，與仁德醫專及弘光科技大學三方合作，培養在地智醫人才。

根據工研院調查，全球 AI 人工智慧應用的主要成長力道來自製造、醫療業、金融、零售業四大產業；精準與預防醫療則是著重於有效結合 AI 人工智慧和醫療照護知識，衍生創新應用，以精準、快速等特性提升醫療效率，預測疾病的發生風險，讓醫療資源能夠更有效且妥善的被運用。

太醫表示，公司現階段將以台灣做為目標市場，於電子醫療產品領域積極取證，規劃先以代理國際優良產品作為切入智慧醫材產品市場的起點，以降低初期投資風險。

太醫指出，由於仁德醫專新成立「人工智慧暨醫療應用科」，積極從事培養 AI 醫療應用之跨領域人才；弘光科技大學也在智慧科技學院產學研發績效卓越，兩所學校簽署友好合作意向書，希望擴大智慧醫材產業人才培育綜效，加速中部在地產業人才養成。

太醫也將提供就業機會給兩校優秀學員，透過校際及產學三方合作模式，在學術、研究發展、實務技術方面充份交流，期許智慧科技與醫療器材的結合，能提升醫療照護的安全及效能，有效緩解醫療人力負荷，增進醫療品質。

有鑑於氣候災害風險急遽升高，企業減碳作為刻不容緩。太醫主要生產基地銅科廠，領先金管會永續發展路徑圖時程要求，於 2023 年 5 月完成 ISO14064-1 溫室氣體盤查外部查驗。未來，太醫計畫與仁德醫專環工系合作，於苗栗當地國中小學宣導環境保護教育，讓環境保護意識向下扎根，促進社區綠色生活圈的普及。