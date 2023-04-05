太醫訂單能見度至少半年 全年毛利率拚站穩30%

醫材廠太醫 (4126-TW) 表示，疫情後醫院回診、開刀數回升，加上疫後面對缺工、原物料吃緊，訂單能見度拉長至半年，部分大客戶甚至下一年訂單，預期今年營收有望維持高個位數成長，毛利率拚站穩 30%。

太醫核心產品密閉式抽痰管，經歷過去兩年客戶調整庫存後，今年客戶開始增加拉貨力道，除了德國主要客戶訂單回籠，中國解封也迎來急單，看好密閉式抽痰管全年營收占比有望重回 2 成。

公司表示，過往訂單能見度約 2 個月，不過疫情過後，面對人力缺乏、原物料吃緊，客戶訂單開始下長單，訂單能見度至少半年，部分大客戶甚至長達一年。

毛利率方面，太醫表示，隨著高毛利的密閉式抽痰管使用率擴大，加上去年第四季開始有向代工客戶反映原物料、調整價格，期望今年毛利率有機會站穩 30%，未來則緩步走揚。

太醫前 2 月營收 4.15 億元，年增 34.4%，創歷史同期高，主要是歐洲、美國、日本客戶訂單回籠，出貨力道成長，預期出貨動能延續下，本季營收有望攀高，全年營收呈現高個位數成長。

太醫去年第四季稅後純益 1.04 億元，季減 8%、年增 160%，每股純益 1.43 元；去年全年稅後純益 3.31 億元，年減 14.2%。