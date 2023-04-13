出貨力道延續 太醫首季稅前盈餘翻倍 每股稅前賺1.96元

太醫 (4126-TW) 今 (13) 日公告自結數，受惠密閉式抽痰管與一般性耗材延續去年下半年出貨力道，加上去年同期基期低，第一季毛利率突破 30%，稅前盈餘翻倍，達 1.42 億元，每股稅前盈餘 1.96 元。

太醫 3 月營收 2.1 億元，年增 13.14%；營益率 24.6%，年增 8.6 個百分點；稅前盈餘 5922 萬元，年增 72.13%，每股稅前盈餘 0.82 元。

第一季營運方面，營收來到 6.26 億元，年增 26.4%；毛利率 31.8%，年增 9.7 個百分點；營益率 22.2%，年增 11 個百分點；稅前盈餘 1.42 億元，年增 102.87%，每股稅前盈餘 1.96 元。

各產品表現方面，第一季密閉式抽痰管出貨狀況恢復至疫情前水準，營收年增 64.2%；一般性耗材年增 18.6%，其中管類成長最強勁，年增 34.2%，其次為傷口引流套類，年增 25.5%、客製化套類也有逾 1 成成長。

從地區來看，德國、其他歐洲、中南美與其他亞洲為密閉式抽痰管重點出貨地區，第一季營收成長最顯著，其中德國營收年增 114.8%、中南美 95.1%；台灣、日本、中國等則有逾 1 成成長。

太醫表示，密閉式抽痰管營收比重超過 2 成，且已恢復至疫情前出貨水準，今年將持續推廣銷售感染控制類商品，加上歐美日大客戶訂單能見度高，今年上半年營收有望維持高個位數成長，全年毛利率站穩 30%。