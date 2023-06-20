雄獅攜手挪威郵輪包下26個航次 估創造逾20億元商機

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (20) 日宣布，看好台灣和亞洲各市場郵輪市場復甦，攜手全球前三大郵輪集團「挪威郵輪」啟動包船計劃，將獨家引進最新「挪威奮進號 Norwegian Spirit」，於 2024 年以基隆、高雄雙母港共推出 26 趟次航程，預估為台灣創造逾 20 億元的郵輪產業商機。

雄獅看好，明年將迎來快速成長的獎勵旅遊、家庭旅遊商機，因此，結合港口經濟和周邊觀光資源，加強拓展國內和亞洲郵輪版圖。

雄獅董事長王文傑進一步說明，台灣位處連接東北亞、東南亞的樞紐地帶，具優良地理優勢，是各郵輪公司積極爭取的新藍海，挪威奮進號包船只是第⼀步，未來將運用集團和各海外公司的宣傳和行銷，推動 Fly Cruise 吸引更多國際旅客來台。

挪威郵輪首次以台灣為母港，放眼亞洲市場，而挪威奮進號已在疫情期間斥資超過 1 億美元全新改裝，去年起定期於加拿大 - 美國、紐澳航行，船上提供有多達 14 種餐食選擇、8 間酒吧，其中 7 間為免費餐廳，另導入美國紐約知名餐廳 ONDA，以及法式餐廳 Le Bistro。

雄獅進一步提到，挪威奮進號設有健身房、籃球場、高爾夫練習場、甲板慢跑環形步道等運動空間，也導入國際知名五星 Spa 品牌 Mandara Spa，為經營台灣市場，將大幅提升中文服務比例，並規劃有台日跳島升級新玩法。