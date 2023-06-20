美元指數上揚 英鎊小跌 仍排徊14個月高點 

在投資人消化上周一系列貨幣政策後，美元指數周一 (19 日) 小幅走高，英鎊小跌，但仍徘徊在 14 個月高點，英國央行 (BOE) 將在本周四 (22 日) 公布關鍵利率決議。

追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.23%，至 102.48。聯準會 (Fed) 暫停升息後，DXY 上周創下 1 月以來最大單周貶幅。

英鎊小跌 0.2% 至 1.2793 美元。投資人認為，鑑於英國通膨率仍較目標水準高出四倍，英國央行本周將至少升息 1 碼，因預期英國升息幅度將超越其他主要經濟體，英鎊仍處在 14 個月高點附近。

貨幣市場認為，英國央行周四升息 1 碼的機率為 72%，升息 2 碼的機率為 28%。

上周是全球超級央行周，主要經濟體陸續發布最新貨幣政策決議，Fed 暫停升息之際，歐洲央行 (ECB) 宣布升息 1 碼，並暗示將繼續收緊政策，日本銀行 (央行) 則堅守超寬鬆政策不變。

對 ECB 繼續升息的預期，令歐元上周勁揚 1.8%，今日則小幅回落，跌近 0.2% 至 1.0921 美元；日元微貶 0.06%，至 141.91 日元兌 1 美元，續創七個月新低。

談到 9 月是否繼續升息，ECB 官員各有不同看法。理事會成員 Isabel Schnabel 周一表示，歐元區通膨仍遠高於目標，央行在升息方面寧可多做，也不要少做。ECB 首席經濟學家 Philip Lane 則表示，下月可能再次升息，但目前距離 9 月會議還很遠，央行的行動取決於接下來的數據。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (21 日) 和周四 (22 日) 將赴國會發表證詞，市場密切關注任何有關未來利率路徑的暗示。

MUFG 匯市分析師發布報告稱，鮑爾本周赴國會作證，對美元來說是重要風險事件之一，但他們預估，鮑爾將發出與上周會議類似的訊息，即現在可放慢升息步調，但 6 月暫停升息的決定不代表升息周期已經結束。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員認為 Fed 下月再升息 1 碼的機率為 72%。

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