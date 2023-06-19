均豪下半年營運好轉 旗下均華急出貨

設備廠均豪 (5443-TW) 今 (19) 日舉辦股東會，董事長陳政興表示，MicroLED 設備已出貨給客戶，加上半導體、面板客戶庫存去化已告一段落，對設備業有正向助益，下半年營運好轉，此外，旗下均華 (6640-TW) 原先即為台積電先進封裝供應商，近期也感受客戶拉貨力道升溫。

友達 (2409-TW) 預告下半年將量產 MicroLED 顯示器，陳政興指出，台灣面板廠積極往次世代顯示器 MicroLED 發展，均豪設備也已導入客戶產線，儘管今年仍為量產元年，但未來客戶將擴大產量、設法降低成本，也帶動設備需求。

均豪目前在 MicroLED 領域布局超過 5 項設備，涵蓋 TFT 背板、晶圓製程製程設備，其中，晶圓製程先前已佈局半導體用的光學檢測 AOI 設備，現則進一步導入 MicroLED，且由於晶粒在巨量移轉前後都需要進行 AOI 檢測，均豪可滿足客戶需求。

先進封裝方面，均豪因持有均華股權 57%，也認列其營收，隨著均華晶片挑選機 (Chip Sorter) 通吃客戶的 InFO、CoWoS 先進封裝製程，在客戶宣布擴產下，均華也感受客戶拉貨力道。

此外，客戶自去年起也因後段產能受限，將 oS 製程外包給日月光投控 (3711-TW) 等封裝廠，均豪長期深耕封裝廠，也可望同步受惠。