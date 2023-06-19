〈崇友股東會〉在手訂單78億元+下月再漲價 全年營收拚衝破50億元

電梯大廠崇友 (4506-TW) 今 (19) 日舉行股東會，董事長唐伯龍會後表示，新梯與汰舊換新的在手訂單金額達 78 億元，加上原物料成本維持高檔，預計 7 月會再次調漲價格，未來幾年營運樂觀看待。法人預估，全年營收有望衝破 50 億元，毛利率穩住 30%。

唐伯龍表示，雖然住宅大樓市場放緩，不過公共工程建案持續擴大，未來幾年穩健樂觀看待，今年大型案場有甫開幕的大直忠泰，以及正在趕工的板橋馥華酒店、豪宅忠泰老佛爺等。

崇友過去受到物價上漲、人力不足影響施工進度，總經理游本立表示，雖然原物料價格回跌，不過只比 2021 年高檔回檔 10%，因此去年已經調漲兩次價格，預計 7 月會再漲 2-3%，兩年平均漲幅約 10%。

崇友三大事業體包括新梯、維修保養、汰舊換新，其中，新梯因營建業受到利率影響，接單較為保守，今年獲利持平看待；維修保養維持穩定成長，目前在手數量約 4.1 萬台，每年都會增加 1600-2000 台，增幅約 4%，推升業績年複合成長率約 3%。

汰舊換新部分，去年受到疫情影響，施工不易，接單狀況減少，去年數量 496 台，今年解封後，截至今年 6 月接單量已達 310 台，是去年全年的 6 成，目標全年可達 660 台。