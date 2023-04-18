〈永佳捷新梯〉永彰處分中國轉投資 業外挹注帶動今年營運損平

永彰科技 (4523-TW) 董事長顏明宏今 (18) 日表示，今年本業汽車空調與真空斷路器穩定成長，另外處分中國轉投資事業股權，以及轉投資儲能電池布局年底可望有新進展，在業外挹注下，今年營運有望損平，明年拚本業賺錢。

顏明宏今日出席永佳捷電梯啟用記者會，他致詞提到，永彰與永佳捷的關係既緊密又複雜，目前出租部分廠房給永佳捷，同時也是永佳捷的股東，雙方已經在智慧建築、電子門鎖有合作。

顏明宏進一步表示，旗下開發的電子門鎖不需讓住戶攜帶鑰匙，去年就已經接到訂單，今年開始陸續交貨並有第一筆營收貢獻，明年會顯著成長，不過因屬於新事業，估短期內營收比重不到 10%。

展望今年，顏明宏指出，主要獲利來自本業營運改善與業外收益挹注，本業中的車空調與真空斷路器，由於營收占比達三分之二，仍是本業主要成長動能。

業外方面，除了出售中國轉投資事業、認列處份利益外，去年底與博能科技合資成立永雋科技，主要業務是代理儲能電池，目前已經與國內案場洽談中，最快年底就會有一個案場落底，營收貢獻有機會超越全年營收。

永彰目前最大股東為寶佳集團，持股逾 4 成；台灣光罩透過友縳投資持股永彰約 18%，為第二大股東。顏明宏透露，寶佳未來持股不排除會超過 5 成。