日立永大董座接手滿周年 保養、汰換事業推升三年營收成長

電梯廠日立永大成為日商株式會社日立製作所 (6501-JP) 周年，董事長井手浩二今 (9) 日表示，公司有設定三年營運計畫，目標 2022-2024 年營收成長 10%，雖然新梯市場呈現下滑，不過保養與汰舊換新業務持續成長，同時看好高速電梯每年業績成長 5%。

日立集團在台灣採取雙品牌策略，日立搶攻商辦、豪宅等高端建案、日立永大則聚焦在住宅、家用電梯等中階市場，以集團銷售額來看，日立占 17%、永大占 83%。

井手浩二出任日立永大董事長滿周年，談到未來展望，他表示，目前只專心布局台灣市場，其他海外市場尚無相關規劃，而台灣電梯市場與建築產業關聯性高，目前看來新梯市場業績未來會呈現下滑。

不過，其他業務包括保養、汰換舊新事業，以及具有節能減碳的能量回饋器系統，其業績都在持續成長中，目標 2024 年營收將比 2022 年成長 10%。

高速電梯市場方面，井手浩二表示，目前台灣高速電梯只占整體電梯的 15%，而日立永大在台灣高速電梯的市占率則達 15%，商辦大樓都是潛在客戶，目前也正在與客戶評估當中，看好高速電梯業績未來每年成長 5%。

因應節能減碳趨勢，日立永大也開發出能量回饋器系統，也就是在電梯裝上該系統後，電梯運行中多餘的動能，可以轉換成電能，節能減碳效率增加 30%，目前台積電 (2330-TW) 中科廠、新北市政府、榮總等都已經採用。

日立永大電梯也在母公司協助下推出數位化維保及節能服務，將原本已累積 20 年的遠端監控經驗和數據資料庫進行再升級，提供用戶 24 小時全天候遠程監控維護，即時診斷電梯的性能、壽命及運作，異常提早預警和人員主動預防處理；此外，地震自動恢復及遠程故障恢復的機能，也能有助於電梯始終保持在良好狀態，增進便利性。

井手浩二上任時正好恰逢新冠肺炎變異株 Omicron 肆虐，各國在清零與完全解封間掙扎。他表示，疫情將供應鏈市場從過去的「連續供應」改為「分段供應」，但即使在運輸和採購上困難加倍，日立永大電梯也堅持使用通過品質認證、能提供安全保障的零部件進行生產。