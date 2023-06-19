中國跨境電商年進出口規模 首度突破人民幣2兆

最新數據顯示，去年中國跨境電商進出口的規模，首度突破人民幣（下同）2 兆元，達到 2.1 兆元，年增 7.1%，為中國外貿發展注入新動能。

據《新華社》報導，中國海關總署新聞發言人呂大良上周六（17 日）說，近年來中國跨境電商快速發展，持續展現「買全球、賣全球」的優勢和潛力，全球越來越多消費者享受到跨境電商帶來的便利。

中國海關統計數據顯示，2022 年跨境電商進出口規模佔全國貨物貿易進出口總值的比率，達到 4.9%，與 2021 年基本持平。其中出口為 1.53 兆元，增長 10.1%，佔全國出口總值 6.4%；進口為 5,278 億元，下降 0.8%，佔全國進口總值 2.9%。

在中國跨境電商出口目的地中，美國市場佔 34.3%，英國佔 6.5%；在進口來源地中，日本佔中國跨境電商進口總額的比重，達到 21.7%，美國佔 17.9%。在出口商品中，消費品佔 92.8%，其中服飾鞋包佔 33.1%、手機等電子產品佔 17.1%；進口商品中，消費品佔 98.3%，其中美妝及洗護用品佔 28.4%、食品生鮮佔 14.7%。

「今年以來，跨境電商繼續保持增長勢頭。海關對企業調查顯示，超過七成企業對 2023 年跨境電商進出口預期平穩或增長。」呂大良說。