〈618電商大檔〉蝦皮放送2000萬張免運券 Yahoo購物統計最熱銷產品

上半年電商最大盛事 618 檔期到來，蝦皮購物最新指出，618 異業合作的活動頁曝光量達過去的 10 倍，並發出超過 2000 萬張免運券，趨近於台灣人口總數，買氣高度熱絡，Yahoo 奇摩購物也觀察到，3C、家電、精品黃金成最熱賣三大品類。

Yahoo 奇摩購物說明，618 暖慶開跑以來，3C、家電和精品黃金是最熱賣品類，其中，3C 商品業績成長 3 倍，尤其高單戶外用品如相機、單眼鏡頭等業績暴漲超過 8 倍。

Yahoo 奇摩購物進一步觀察上半年平台消費行為，發現消費者下單三大高峰分別是睡前 9 點至隔日凌晨零點、早上 10-11 點以及下午 3-4 點，有 2 成網購族特別愛在晚間 9 點到凌晨零點下單購物，睡前下單次數更是其他時段的 1.7 倍，並容易手滑下單高單價商品如手機、精品和家電，而夜購族又以新北市人數最多。

蝦皮購物則表示，618 檔期開跑至今買氣熱烈，已發出超過 2000 萬張免運券。

蝦皮購物為進一步推升平台人氣，今日晚間也將祭出「618 全民蝦拚趴」跨夜直播，提供有 Apple 品牌好禮、LG 指定家電 1 折券、茶湯會指定飲品免費喝 1 個月等總價 68 萬元禮品，只要用戶上線收看即有機會獲得。

而於 6 月 18 日活動當天，蝦皮購物對百大品牌加碼祭出滿額禮贈。

Yahoo 奇摩購物說明，今年年中慶正慶開跑中，強打單日滿 5000 送 10% 購物金，還有聯名卡筆筆 6% 雙重回饋無上限等。