〈618電商大檔〉業績達雙位數成長 電子票券增近5成最熱賣

上半年電商最大檔期 618 開打中，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物統計，618 暖慶活動開跑以來，整體業績已達雙位數成長，最熱賣的品類為電子票券、時尚、大型家電、3C 周邊和日用消費品，又以電子票券買氣年增近 5 成最夯。

PChome 24h 購物說明，今年活動特別祭出「揪團購物 PK 戰，百萬大放送」活動，截至目前累計消費金額已達 7800 萬元。

PChome 24h 購物進一步指出，觀察到暖身期間以電子票券、時尚、大型家電、3C 和日用品最暢銷，因此，延續此波消費熱潮，618 正式檔期強打精選家電、時尚、美妝和電子票券等品類，祭出下殺最低 1 折起。

PChome 24h 購物統計，自 5 月 29 日活動開跑以來，受惠在疫情解封與旅遊旺季的刺激，電子票券買氣年增 48%，為熱銷冠軍，同步帶動旅行小物、行李箱等時尚品類買氣年增 4%。

此外，氣候趨於悶熱、消暑需求強勁，帶動冷氣熱銷，大家電整體買氣月增達 30%；而 3C 周邊品類受惠於暗黑破壞神 4 熱賣和畢業生求職季到來，電競耳機、鍵盤滑鼠等周邊商品買氣月增 23%，又以滑鼠耳機銷售成長近 50% 最多，喇叭也成長約 30%。

日用品類中，隨著紙尿褲、衛生紙、洗衣球和除蟲清潔用品等熱銷，買氣月增 11%。

而疫情以來保健品也持續熱銷，銷售月增 15%。