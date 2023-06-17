普丁：中俄超過八成以上貿易使用人民幣和盧布結算

《環球時報》報導，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周五 (16 日) 在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，與中國的貿易目前有超過 80% 使用俄羅斯盧布或人民幣進行結算。

為了降低西方制裁風險，近年中國和俄國越來越重視本幣交易和去美元化。

據中國央視報導，俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 在一個多月前接受俄媒採訪時便稱，中俄之間的能源貿易同時使用盧布和人民幣結算。

諾瓦克說，使用人民幣、盧布和土耳其里拉的交易持續增加，且越來越普遍，使用美元或歐元的交易則呈現下滑趨勢。

中俄兩國的貿易總額也在快速成長，去年中俄雙邊貿易總額超過 1900 億美元，其中多數為能源。中國駐俄羅斯大使張漢暉 3 月接受俄媒採訪時透露，去年中國從俄羅斯採購超過 8625 萬噸原油，較前年同期增長 8%。

俄羅斯駐中國大使 Igor Morgulov 周五出席北京一場投資論壇時，也強調使用本幣進行貿易結算的趨勢。

他說，今年前五個月，中國與俄國的雙邊貿易額年增近四成，達到 930 億美元，有望提前實現中俄領袖此前設定的目標，即年底前貿易總額達 2000 億美元。

Morgulov 表示：「中俄不斷調整貿易結構，包含對美元和其他西方貨幣的依賴，在 2021 年，使用本幣結算的貿易僅占 25%，即四分之一，但這項比例已在去年達到三分之二。」