中俄經貿衝刺2,000億美元 中企大舉填補俄羅斯市場缺口

在中國國家主席習近平訪問俄羅斯之際，從石油、天然氣到蜂蜜，專家看好中俄貿易前景，認為今年中俄貿易額提前一年實現 2,000 億美元目標的機率很高。

據《第一財經》報導，近年中俄貿易發展動能迅猛。中國商務部的數據顯示，去年中俄雙邊貿易額達到 1,902.71 億美元，衝上歷史新高，激增 29.3%，中國連續第 13 年穩居俄國最大貿易夥伴。

專家看好中俄貿易前景，認為離雙方此前定下的 2024 年 2,000 億美元目標非常接近，今年中俄提前一年實現目標的可能性很高。

中國產業海外發展協會會長和振偉說，在中國政府調整防疫措施後，隸屬於俄鐵的雅庫特鐵路公司代表團第一時間到訪他所在的中國產業海外發展協會，雙方簽署合作諒解備忘錄。

和振偉表示，當時雅鐵提出訴求，希望在雅庫特修往一條通往中國漠河的鐵路，把當地煤炭和礦產資源運往中國市場，「對方深知，俄現有口岸的運輸能力有限。因此，在中國市場的巨大需求下，希望通過新建鐵路的方式，增加向中國的出口。」

傳統能源領域合作動能更猛

和振偉說，就傳統能源領域而言，中國有巨大消費市場，俄國則依賴能源出口，過去數十年來，中俄本來就在能源領域奠定合作基礎，「如今因為烏克蘭危機等外因，歐洲對俄能源出口限制，推動了俄能源向東看，也在無形中增加了中俄兩國的經貿額」。

他認為，在傳統能源領域中，中俄原油管線計畫的運行，再加上海運和口岸運輸，促使中俄能源運輸方式不斷增加。「以煤炭為例，由於中國市場對煤炭需求巨大，已導致俄羅斯在煤炭運輸方面出現了嚴重的車皮不足現象。」他說，「我們的俄羅斯夥伴深切感受到了中國市場對煤炭需求的旺盛。」

中企積極填補歐美企業撤離後俄國市場缺口

在非能源領域，中俄合作也不斷延伸。近年來，俄國的巧克力、冰淇淋、麵粉、蜂蜜等，已在中國市場虜獲不少粉絲。在跨境電商 O2O 電商平台「俄優品」上，不僅僅是俄國的伏特加，俄國的列巴、餅乾、酸黃瓜等都有不少銷量。

據《新華社》報導，俄國駐華大使莫爾古洛夫日前表示，就任駐華大使以來，他見證俄國食品在中國市場受歡迎的程度，看到雙方加強合作、擴大對華出口農產品的前景。

在和振偉看來，除了俄國優質農產品和食品，以汽車和數控機床為代表的機電產品，以冰箱、冰櫃、洗衣機為代表的的中國家電產品，正成為中俄貿易新成長點。

以汽車為例，去年俄國從中國進口總計約 11.7 萬輛乘用車，較暴增 40%。中國已成為俄國進口乘用車的主要來源國。僅去年一年，俄國就新開 487 家中國品牌汽車銷售門市，奇瑞、吉利、哈弗、江淮等中國汽車品牌頗受俄國消費者青睞。

和振偉說，在烏克蘭危機下，德系、美系、日系車廠撤出俄國市場，但俄國又是離不開汽車的國家，這給中國車廠進入帶來巨大可能性，「包括二手汽車，燃油、電動車，中國車企可謂在俄羅斯市場全面開花。」



此外，在有「工業之母」之稱的數控機床市場上，中企也開始試水溫。在疫情爆發前，俄羅斯市場長期被日德企業壟斷。「中方的機床從性能上來說，基本與日德不相上下，可能工藝上、服務上還有差距。在當前情況下，歐美企業撤回，中國企業可以填補俄羅斯市場的這一空白。」和振偉說道。