俄總理率團訪中 力拚今年中俄貿易額衝到2,000億美元

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）率大型代表團訪中，是他就任總理以來首度訪中，他表示，相信今年兩國貿易額能衝到 2,000 億美元，顯示在國際社會日益孤立俄國的情況下，莫斯科尋求加強中俄經貿往來。

據《環球時報》報導，上海北外灘「世界會客廳」周二（23 日）冠蓋雲集，中俄商務論壇隆重登場。米舒斯京說，今年俄中貿易額有望實現兩國元首確立的 2,000 億美元目標。中國海關總署公布的數據顯示，2022 年中俄雙邊貿易額達到 1,902.71 億美元，激增 29.3%。

據俄方訪華官員描述，這個數字意味著更多俄國糧食出口至中國，中國品牌汽車將在俄國實現本土化生產，今年俄國對華能源供應量將驟增約 40%，且中國民眾今後赴俄旅遊很可能會獲得免簽待遇。

在中俄商務論壇上，俄方嘉賓包括米舒斯京率領的高階官員和重量級商界代表，涵蓋三位副總理、五位部長和一些大型企業高層。俄國訪華代表團成員有「數百人」，不得不租用一架飛往上海的專機，俄媒甚至形容這是「俄國政府的一次境外會議」。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰當天出席論壇，宣讀國務院總理李強賀信，並致辭。何立峰說，中方願同俄方一道，落實兩國元首重要共識，推動雙邊貿易擴量提質，深化投資合作，提升互聯互通水準，促進工業合作升級，加強農業合作，推動中俄合作持續向前發展。

中國國家主席習近平周三將在北京會見米舒斯京，米舒斯京也將與李強舉行會談。

據俄國紅星電視台報導，此次米舒斯京訪華，是俄中關係和合作深入發展的重要信號。當前兩國已建立完備高層交往和各領域合作機制。此訪有助於加強雙方各類政府間合作機制，進一步為兩國關係發展提供重要機制保障。