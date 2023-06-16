〈房產〉聯合信用卡處理中心以24.47億元 標下台証金融大樓部分樓層

商仲第一太平戴維斯辦理辦新光一號不動產投資信託基金 (以下簡稱新光一號) 所屬台証金融大樓部分樓層標售，今 (16) 日標出，由財團法人聯合信用卡處理中心以新台幣 24 億 4708 萬元得標，溢價率 5.3%，換算辦公室每坪單價約 93.5 萬元。

第一太平戴維斯指出，此一台北市商用不動產標售案的公告底價為 23 億 2320 萬元，以 24 億 4708 萬元標出，溢價率 5.3%，由於台北市核心區優質商辦非常稀缺，公告期間詢問踴躍共賣出 10 封以上標單，吸引包括金融業、保險業、建商、中小企業與專業投資機構評估，競爭激烈，最後由財團法人聯合信用卡處理中心以新台幣 24 億 4708 萬元得標。

主辦本次公開標售的第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻表示，新光一號自從上月底開標以來，已連續四個標的成功標脫，加上今日標脫的台証金融大樓部分樓層，總標脫金額累計達 160 億元，買方類型多元，包含專業投資機構、建設業與自用企業，顯示投資人對於國內商用不動產的中長期信心，與對自用辦公室的需求仍在。在新光一號標售的加持下，今年第二季大型商用不動產成交金額突破 300 億元，季增率超過 100%，雖然與升息前的高峰相比，仍有一段落差，但不管從本季的總金額以及交易件數觀察，整體表現都較第一季回穩。

今天完成標售的台証金融大樓鄰近南京建國路口，距離捷運南京松江站出口不到 500 公尺，交通便利且周圍商家林立，生活機能充沛，長期以來是國內企業辦公室選址的熱門區域，屋況良好且大樓管理嚴謹，對於想要在市區置產或購置自用辦公室的企業來說是相當難得機會，加上本次標售規劃有各種不同面積投標組合，讓投資人可靈活選擇，因此公告期間除吸引大型投資人評估外，也有眾多企業買家洽詢評估部分樓層跟單一樓層的中、小面積標的。

目前新光一號所屬的六棟資產已成功標脫四棟，而日前宣布延標的新光天母傑仕堡大樓與新光國際商業大樓部分樓層，15 日公告將分別於 6 月 26 日及 6 月 27 日下午兩點進行開標。兩個標的都是台北市區難得一見的投資標的，位於天母商圈的新光天母傑仕堡大樓，短期除具有穩定租金收益外，未來也有重建開發機會。

而新光國際商業大樓鄰近捷運南京復興站，周遭多棟中古商辦大樓單價突破百萬水準，也有多棟大樓整合成功陸續改建；隨著全球升息腳步進入尾聲，平均地權條例相關規定逐漸釐清，第一太平戴維斯預期接下來兩棟標的將會吸引投資人積極布局。