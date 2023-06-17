〈熱門股〉航空股高飛 長榮航寫新高、華航周漲逾2成最多

航空股近來在內外資全力的追捧下，股價高飛，長榮航 (2618-TW) 本周續漲 12.13%，衝破 4 字頭，最高達 42.15 元創史上新高價，華航 (2610-TW) 漲幅也達到 21.59%，最高來到 28.75 元，為去年 5 月初以來新高。

由於旅客出入境需求不斷攀升，航空業持續增班，華航更是召開臨時董事會通過租入新機，使航空股近來狂飆。

長榮航漲勢驚人，本周續漲逾 10% 並衝破 4 字頭，創新天價，自 5 月以來漲幅已超過 40%。

在長榮航的大漲下，其他航空股同受激勵，華航本周飆漲逾 20%，5 月以來同樣漲達 40%。

另外，台灣虎航本周一度漲超過 50 元價位，最高來到 53.2 元，收在 49.15 元，創 2019 年 12 月下旬來新高，周漲近 7%；而星宇航空也穩漲近 6%。

華航近日臨時開董事會，通過 2 架空中巴士 A350-900 租機，第 1 架已確定，預定第四季交機，明年第一季加入營運，而另 1 架將視航機租賃市場情況積極商議。

華航表示，暑假訂位量持續攀升，有望迎來疫後旅運高峰。

而為因應航網拓展和新機引進計畫，華航也釋出 2023 年航空服務人員客艙組員徵才計畫，將招募超過百位本國籍客艙組員，是繼 2019 年睽違三年首度招募客艙組員。

而長榮航則指出，載客航班數已恢復至 2019 年同期的 75%，預期年底可恢復至 80% 以上。

即將迎來暑期旺季，長榮航以歐美長程線訂位量最為暢旺，目前訂位率超過 70%，預期屆時載客率可達 90%，在票價高的長程航線占比高的態勢下，有利推升營收持續成長。