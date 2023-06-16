換機潮+AI筆電發酵 明年全球筆電市場年增1成以上

研調機構 IDC 今 (16) 日表示，今年第一季因全球面臨嚴峻的經濟挑戰，導致市場需求不振，全球筆電組裝出貨量僅達 3400 萬台，季減 14.6%，年減 36.4%；不過，第二季起出貨量將自谷底回升，明年則隨著換機潮與 AI 筆電帶動下，全球筆電代工產業將再次出現雙位數的年成長率。

IDC 研究副總監徐美雯 (Annabelle Hsu) 表示，2023 年是筆電出貨量最具挑戰的一年，由於全球經濟條件較為嚴峻、品牌廠商調整庫存，再加上新興顯示技術包括 OLED、MiniLED 背光、裸視 3D 等產品價格仍高，市場需求驅動力道明顯不足，導致第一季筆電代工產業較去年同期大幅下滑。

生產地點方面，第一季出貨仍以中國為主要生產據點，但從去年開始筆電代工廠因中國的清零政策、限電措施影響，衝擊出貨，加上今年中美關係持續緊張，且中國工資較其他東南亞國家高等因素，品牌廠與代工廠紛紛尋求代工新地點，預期在主要品牌廠主導下，越南將形成完整的筆電產業聚落 (industry cluster)。

在出貨表現上，廣達 (2382-TW) 持續領先競爭者，出貨量占全球筆電代工業的 29.3%；仁寶 (2324-TW) 出貨量排名全球第二，市佔率 20.8%；聯寶居第三位，緯創 (3231-TW) 與英業達 (2356-TW) 緊追在後。

展望未來，IDC 預期，儘管經濟局勢仍然嚴峻，但第二季開始全球筆電代工產業出貨量將因品牌廠商的庫存水位降低，從第一季谷底逐步復甦。

展望 2024 年，因疫情期間銷量大增的筆電換機潮預期從明年第二季後展開，再加上 AI 筆電熱潮帶動下，預期全球筆電代工產業出貨量將再次呈現雙位數的年成長率。