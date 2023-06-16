天鈺攜手國臺圖 首度公布0-12歲適用的永續發展繪本

天鈺 (4961-TW) 環境永續基金會為深化並扎根教育永續發展，與國立臺灣圖書館攜手合作，推動「永續發展教育圖書資料評選暨閱讀推廣計畫」，15 日上午首次對外發布適用於 0 到 12 歲 2030 年聯合國永續發展 17 項目標 (SDGs)，為世代共榮共好，展開嶄新與劃時代的一頁。

國臺圖邀請具永續發展、教育、特殊教育、健康醫療、兒童發展、閱讀推廣、文學藝術、社會經濟創新等專業之學者專家組成評選小組，從 133 家出版社送選的 2250 冊圖書中，歷經 8 個月努力，選出 120 種圖書，其中 45 種適用 0-5 歲、75 種適用 6-12 歲，手冊並納入特殊教育資源，呼應閱讀平權理念。

天鈺基金會董事長林永杰指出，此次國臺圖與天鈺基金會合作是一個非常重要的里程碑，起因於天鈺作為半導體設計公司，向來致力於以節能減碳的方式進行創新設計，期許能在為人類生活帶來便利性的同時，也減緩對環境產生的衝擊。

天鈺基金會看到全球已有許多針對永續發展圖書的清單，希望臺灣迎頭趕上，因此借助國臺圖在選書以及親子閱讀方面專業及經驗，進行跨域合作，希望能在新世代的心中扎根，獲得他們對永續發展價值的認同，而天鈺基金會也將持續扮演好企業公民的角色，對臺灣永續發展盡一份心力。

國臺圖館長曹翠英表示，國臺圖一直在思考，在多元價值時代，哪些價值會留在孩子心中並豐富其人生，讓其感受生命律動，以及世界無國界視野，其中豐富生命教育底蘊以及對 2030 永續發展做出貢獻是兩核心價值。

曹翠英認為，在全臺疫情封閉期間，書能撫慰人心，感受不孤單的陪伴，圖書館提供任何人在任何時刻需要的數位或紙本書，讓民眾感受也許因疫情而產生距離，但心靈無國界。同樣，永續發展是人與環境、社會及經濟需要面對的課題，並引導孩子從 0 歲開始扎下對社會關懷的種子。

國臺圖也始終致力於發揮社會教育感染力及社區影響力，以達到共融、共生、共好之目標，此次與天鈺基金會合作，就是希望向親子、向學校以及圖書館扎根，從你我開始，相信社會會更美好。

本次評選委員李偉文醫師分享評選歷程，圖書評選倡議的不只是避免環境破壞造成的災難，更是希望建構一個優質社會。此次圖書評選是公部門的首例，且因是第一屆故未限制選送圖書出版年份，最終逾百家出版社參與，出乎眾人意料，一方面動容各出版社重視，卻也對評選團隊產生大壓力。

委員也懷抱使命感及熱情，將最終 120 冊圖書呈現世人眼前，並再次強調，環境危機已是當代人類所需面對議題，往後數十年甚至百年，都將是人類最重要的一件事，如果沒有及時建構永續社會，其他訴求都是枉然。

葉欣誠教授擔任諮詢委員，提及作為一名學者，在研究領域所發展出的架構，通常很少看到真正的結果，因此在現場看到與博士候選人討論的永續繪本選書系統概念，真實展示出成果，以及眾多出版社參與，心中充滿感動。

葉欣誠強調，「讓世界更美好」有很多渠徑，環境當然是一切的根本，正如聯合國 1987 年推動永續發展整個概念，不斷地強調消除貧窮是聯合國首要目標，且 2015 年提出 2030 永續發展目標，將終結貧窮與消除飢餓作為 SDGs 的前二項，在臺灣較少被重視，卻也同樣重要。

因此「環境」、「經濟」及「社會」三大面項對解決真實世界的問題是缺一不可，希望透過教育及圖書，讓大小朋友都能愈來愈瞭解永續發展，進而改變整個社會。

國臺圖自 6 月 15 日至 7 月 2 日在一樓臺灣藝文走廊展出入選圖書，後續也將串聯基隆市、新竹市、臺中市、高雄市、花蓮縣五縣市設置永續圖書閱讀角，辦理培訓工作坊，讓永續觀念向下扎根，展現永續閱讀新風貌。