天鈺環境永續基金會攜手海科館與學校 復育800隻鱟寶回大海

天鈺 (4961-TW) 環境永續基金會今 (23) 日表示，國立海洋科技博物館為搶救台灣日益稀少的鱟，除舉辦公民科學行動，也結合學校參與鱟保母計劃，成功復育近 800 隻鱟寶寶，今日在天鈺環境永續基金會、新竹市政府、天行者慈善協會志工團隊及在地新竹市大庄國小，將 800 隻鱟寶寶進行放流。

天鈺指出，海科館四年前與金門水試所合作舉辦「鱟知鱟學公民科學行動計畫」活動，今年邁入第四年，去年結合 18 所學校參與鱟保母計劃，由各校師生們展開協助照顧鱟卵及幼鱟的孵化，成功孵化並陸續送回海科館，總計孕育近 800 隻 1 至 2 齡的鱟寶寶。

海科館說，鱟比侏儸紀恐龍還早出現在地球上，當恐龍消失時，鱟演化成現今的外貌，而成為你我口中的活化石，如今鱟血因疫苗或新藥研發等檢測對「鱟試劑」的需求、被補捉或食用、海洋污染與棲地破壞等因素，造成幼鱟失去育嬰房，整體族群數量銳減。

台灣首位研究「鱟」的博士楊明哲曾說，當幼鱟消失在潮間帶，只剩海裡的大鱟，再過 20 年，鱟可能成為在地球上消失的物種之一，因此為提升臺灣本島鱟族群的數量，展開「鱟知鱟學公民科學行動計畫」，守護鱟的未來。

鱟的繁殖季節通常在春夏時節，雌雄成為夫妻之際，便形影不離，此時捉一隻鱟，常常捉起來就是一對，鱟脫殼一次即為 1 齡，成鱟的殼較硬，脫殼後的鱟殼早期常被拿來運用，當水瓢或煮飯菜的鍋鏟，因此閩南語中稱水瓢即為「鱟杓」，是由此而來。

海科館補充，此次放流的鱟寶寶參與的學校有來自苗栗竹南國中、彰化草湖國中、臺北市星福國小、新北安康高中、三重高中、育達中學、瑞芳國小、野柳國小、和美國小、三多國小、基隆高中、基隆市暖暖高中、八斗高中、中正國中、西定國小、臺南三慈國小、嘉大附小及雲林三崙國小等校。

這些學校師生從去年 9 月拿到分配的鱟卵開始著手照顧，期間學生除了觀察鱟卵和小鱟的發展過程並用心的換水、餵食，並記錄水質、溫度、計數及影像等工作提供給海科館研究員人做為人工復育重要基礎數據。

另外，今年「鱟知鱟學公民科學行動_鱟保母學校招募計畫」將在天鈺環境永續基金會捐資下展開，以學校為單位，預計招募 10 所學校參與本計畫，同時邀請 10 所學校的保母師生到海科館進行一系列的鱟保母教育訓練，學習當一名海洋公民科學家。