〈天鈺法說〉Q2營收估季增 下半年展望謹慎看

驅動 IC 業者天鈺 (4961-TW) 今 (5) 日召開法說會，公司表示，在急單、短單延續下，第二季營收可望較上季回溫，但由於總體經濟的不確定性，客戶拉貨力道偏保守，謹慎看待下半年營運展望。

天鈺自去 (2022) 年第二季開始踩剎車，截至今年第一季底為止，存貨金額已降至 20.41 億元，季減 18.61%，年減 43.37%，存貨週轉天數則約 75 天，較上季的 85 天、去年同期的 96 天明顯下降。

天鈺認為，現階段客戶與自身的庫存水位皆已回至相對健康的水準，不過，整體市場仍處於混沌不明的狀況，不論客戶、研調機構以及第一線銷售人員，對下半年市況看法皆保守，因此謹慎看待整體需求。

細分產品線，天鈺看好，第二季在急單挹注下，大尺寸驅動 IC 出貨可溫和回溫，將持續觀察 618 之後中國與全球需求仍否進一步增溫，第三季訂單能見度仍有限，全年營收力拚持平去年。

天鈺預計，今年將持續推出 PMIC、OLED 手機驅動 IC 新品等，並在今年第四季開始貢獻營收。

天鈺第一季受惠產品組合優化以及新產品進入量產，帶動毛利率回升至 3 成，相當於去年第三季水準，也期望今年在各類新品挹注下，毛利率可以逐季回溫，將持續觀察總體經濟、同業競爭兩大要素。