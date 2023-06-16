〈陸港盤後〉市場預期北京將推出更多刺激措施 港股站上2萬點大關

中國 A 股市場三大指數周五（16 日）收盤同步走高，滬指漲 0.63%，港股也站上 2 萬點關口，在中國人民銀行（央行）三度調降利率後，投資人升高對北京將推出更多刺激措施的預期，且知情人士透露，中國政府計劃推出重大刺激措施，包括新增基建支出，以及鬆綁規定，以鼓勵房地產投資人購買更多房子。

滬指周五收盤漲 0.63% 報 3,273.33 點，深成指漲 1.11% 報 11,306.53 點，創業板指大漲 1.44% 報 2,270.06 點；兩市成交額合計人民幣 1.0677 兆元，「北向資金」淨流入 105.46 億元。

建築、石油、軍工、半導體等類股走高，算力、信創、人工智慧等族群活躍。

香港恒生指數周五收盤漲 1.07％，站上 2 萬點關卡，恒生科技指數漲 0.84%。

據《華爾街日報》報導，消息人士表示，中國政府正考慮發行大約人民幣 1 兆元（1,400 億美元）特別公債，以協助負債累累的地方政府，並提振企業信心。

知情人士說，這些特別公債將被用於資助基礎設施等計畫，以刺激經濟成長，這些特別公債也會被間接用來幫助地方政府償還債務。

知情人士透露，中國政府也考慮取消對較小城市第二套房子的購買限制，以刺激房地產市場。目前許多城市的買家被禁止購買多套房產，防止投機炒房。消息人士說，北京最快在未來幾天內就會公布這些計畫。

上述措施顯示，中國政府解除疫情防控措施帶來的一波熱潮逐漸消退，政府官員對經濟前景日益感到不安。

在中國政府考慮採取上述行動之際，中國央行本周三度調降利率，包括下調中期借貸便利（MLF）利率。與此同時，中國國家統計局周四公布的數據顯示，5 月工業生產與零售銷售成長腳步同步放緩，年輕族群失業率更升至 20.8%，衝上歷史新高。