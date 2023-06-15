〈陸港盤後〉中國央行再出手 調降MLF利率 A股、港股同步大漲

中國 A 股市場三大指數周四（15 日）收盤同步走高，香港恒生指數也勁漲逾 2%，利多是中國人民銀行（央行）再度出手，下調中期借貸便利（MLF）利率，升高投資人對北京提出更多刺激措施的預期。

滬指周四收盤漲 0.74% 報 3,252.98 點，深成指驟漲 1.81% 報 11,182.94 點，創業板指飆漲 3.44% 報 2,237.74 點；兩市成交額合計人民幣 1.0724 兆元，成交額繼續放大；「北向資金」淨流入 92.01 億元。

券商、地產、釀酒等類股走高，儲能、太陽能、鋰電等新能源族群齊揚，工業母機、智慧機器、虛擬電廠等類股表現活躍，半導體、保險、媒體、農業等族群下跌。

香港恒生科技指數周四收盤勁揚 2.17%，恒生科技指數勁漲 3.59%。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，5 月工業生產較一年前增長 3.5%，符合預期；零售銷售成長 12.7%，不如經濟學家原估的 13.7%；頭五個月城鎮固定資產投資成長 4%，也遜於預期；5 月城鎮失業率維持在 5.2% 的水準，但 16～24 歲年輕族群的失業率，從 20.4％升至 20.8%，衝上歷史新高。

與此同時，中國央行周四再度出手，把 MLF 利率下調 10 個基點，顯示決策官員日益擔憂國內經濟形勢。央行周二也意外把 7 天期逆回購利率調低 10 個基點。

經濟數據顯示，中國經濟復甦在最近幾個月失去動能，面臨諸多不利因素，包括企業與消費者缺乏信心、房地產市場步履蹣跚，以及全球出口需求降溫。

如今中國央行已轉向寬鬆模式，經濟學家預測，未來數月央行會提出更多貨幣刺激措施，包括降息或調降金融機構存款準備金率。

據《彭博》報導，知情人士透露，中國政府也在考慮提出一攬子刺激措施，以提振房地產、內需等領域的需求，國務院最快周五會討論這些政策。

盛寶資本市場（Saxo）策略師黃永輝（Redmond Wong）說，投資人的焦點將轉移至北京是否提出刺激措施，以及刺激措施是否超出預期。黃永輝表示：「投資人對漸進措施已經感到不耐煩了，希望看到決策官員一口氣推出更廣泛、更積極的一攬子刺激措施。」

