路透：比爾蓋茲將於周五出訪中國期間會晤習近平

路透周三（14 日）援引兩名知情人士消息報導，微軟的聯合創始人比爾 ‧ 蓋茲（Bill Gates）將於周五（16 日）在中國訪問期間與中國國家主席習近平會面。

此次會面將次將是習近平近年來首次接見外國企業家。知情人士表示，這次會面可能是一對一的，第三個消息來源證實雙方將見面，但並未提供更多細節。

上述知情人士並未透露雙方會討論什麼議題。比爾 ‧ 蓋茲周三在推特表示，他自 2019 年以來首次造訪北京，將會與比爾與美琳達 · 蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）合作應對全球衛生和發展挑戰的夥伴會面。

截稿前，比爾與美琳達 · 蓋茲基金會和中國國務院新聞辦公室並未立即回應置評請求。

比爾蓋茲在 2020 年退出微軟董事會，專注與全球健康、教育和氣候變化有關的慈善工作。他於 2008 年辭去了在微軟的全職高管職務。

據報導，習近平和蓋茲的最後一次會面是在 2015 年，當時他們在中國海南省博鰲論壇的間隙進行會晤。2020 年初，習近平給蓋茲寫了一封信，感謝他和比爾與美琳達 · 蓋茲基金會承諾向中國提供援助，包括為中國對抗新冠病毒（COVID-19）提供 500 萬美元。

這次會議將象徵習近平近年來在接見外國私營企業家和商業領袖方面的長期中斷的結束，此前由於中國在新冠疫情期間關閉邊境，習近平停止出訪行程近 3 年。

自今年年初中國重新開放以來，一些外國企業執行長開始出訪中國，但大多數人主要是與政府部長會面。

中國總理李強在 3 月會見包括蘋果 (AAPL.O) 執行長庫克在內的一批外國企執行長。一位知情人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克上個月會見國務院副總理丁薛祥。

然而，隨著中美緊張關係的加劇，外國企業界對中國的態度已經變得謹慎，與此同時習近平對國家安全議題也越來越重視。

在比爾蓋茲出訪中國之前，美國國務卿布林肯將於 6 月 18 日至 19 日訪問中國，目的是穩定世界上最大的兩個經濟體和戰略對手之間的關係。

布林肯周三與中國外交部長秦剛進行了一次緊張的通話，秦剛敦促美國停止干涉中國事務，損害中國國安。