比爾蓋茲在北京演講 拜會北京市長

微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾 · 蓋茲周四（15 日）拜會北京市長殷勇，且他在北京發表演講時指出，科技創新可以幫助世界加速進步，因應當下最嚴峻挑戰。

據《北京日報》報導，殷勇周四下午會見蓋茲一行。蓋茲表示，蓋茲基金會願與北京市等夥伴一道，共同擴大投入，讓更多創新成果惠及世界，促進全球健康公平（health equity）實現。

蓋茲於周三晚抵達北京，這是他自 2019 年以來首次到訪中國。他說，過去四年，全球經歷新冠肺炎疫情、氣候變化影響加劇、糧食危機等挑戰，如今很多人都對未來更加缺乏信心。他表示，儘管當前全球困難重重，他依然保持樂觀。

他進一步表示，一方面，歷史經驗表明，當人類設定遠大目標並為之全力以赴時，這些目標往往可以實現。另一方面，科技創新在解決難題方面展現出前所未有的潛力。

「如果我們回望過去幾十年，而不僅僅是幾年，你會發現這樣一個規律：在全世界都把健康公平作為首要任務後，我們取得了令人驚嘆的進展。」

蓋茲舉例，1990 年，全球近十分之一兒童活不到五歲，他們大多生活在中低收入國家，且大多數死於可預防傳染性疾病。現在，僅僅過了一代人的時間，兒童死亡率就已顯著下降到二十五分之一，相當於每年超過 750 萬兒童的生命被拯救。

蓋茲堅信，人工智慧（AI）等科技進步，將在醫療保健、教育等領域帶來快速突破，使更多人能夠獲得拯救生命的工具和更好的發展機會。氣候技術的創新，無論是更清潔的發電和儲能方式，還是更環保的鋼筋和水泥，將有望在確保人們獲得充足且可負擔的清潔能源的同時，實現全球減排目標。

蓋茲強調，科技創新力量能夠為世界進步提供加速度，並因應當下最嚴峻挑戰，而實現這一目標，需要集合全球智慧、經驗與專長。