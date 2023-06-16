萬七之後看萬八? 7月換生技來接棒AI、航空股!

這週發生許多的大事，不乏 CPI 數據持續滑落、聯準會鷹派暫停升息 & AMD 發表大會… 等，都是牽動台股走勢的重大方向。鴻光投顧徐紹軒分析師原先認為 AMD 發表會會帶動一些 AMD 概念股大漲，沒想到意外推升 Nvidia 的股價，原因是 AMD 發布 MI300 產品的細節並未讓投資人驚艷，讓市場更覺得 Nvidia 擁有完整的 AI 矽晶片、軟體、規模、供應及開發者生態系統，由此可知後續 AI 的龍頭仍是看 Nvidia 毫無疑問。後續 AI 仍是大方向的題材，後續操作機會我分成兩個，第一個是挖掘 AI 第三波第四波的題材、另一個是挖掘市場還不知道有受惠的 AI 概念股。

台股這波大漲千點的行情，若是沒有買到 AI 概念股 or 觀光航空股的投資朋友，對你來說這波大漲根本沒感覺，現在的行情幾乎是隨便買隨便賺，如果在這波多頭市場中還沒賺到錢真的要好好的反省然後改變操作模式，我提供一個方向給投資朋友，那就是準備布局後續 7 月的亞洲生技大展，趁現在資金還在 AI、航空股時，找出不錯的生技股並開始進場布局，等待生技大展的時間到來勢必會對生技族群的股價帶來振奮的效果，而我認為此次的生技大展可以留意減肥、減脂這部分，這塊市場的規模遠比藥華藥 (6446-TW) 血癌市場還要大得多。後續佈局策略我分享一個操作心法，把資金分成兩等份，一份買電子股(車用 / AI) 另一份買非電股(碳權 / 暑假消費)，這樣類股輪動的時候你都會覺得有受惠到 避免台股大漲 自己卻什麼都沒有做到的感覺，賣掉手中好股然後去追高那些風險大的標的，最後賠了夫人又折兵。

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