王雪紅：宏達電積極拓元宇宙 持續投資成為首屈一指企業

宏達電 (2498-TW) 今 (16) 日舉辦股東會，董事長王雪紅致詞表示，過去 7、8 年全力投入 VR、AR、AI、5G 和 Blockchain(區塊鏈) 等關鍵領域，並積極地拓展元宇宙生態系，惟部分事業部至今未能獲利，現階段持續投資才能成為首屈一指的企業。

王雪紅開頭先感謝所有股東對 HTC 一直以來的支持。她強調，HTC 自成立以來，就專注於創新並致力於突破技術限制，過去 7、8 年來更全力投入 VR、AR、AI、5G 和 Blockchain 等關鍵領域，不斷追求技術卓越、妥善保護用戶隱私安全，並秉持以人為本的理念。

宏達電為實踐 HTC 的核心願景，也就是以技術與人文相結合，釋放無限的想像力，打造一個賦有長遠願景的 VIVERSE 生態系。

王雪紅進一步說，有些事業部至今一直都還持續在投資，尚未能夠全面獲利，但現階段的投資是必要的，因為唯有如此，才能開發出凌駕於世界其他公司的技術，成為首屈一指的企業。

王雪紅表示，VIVE 系列是 VR 設備的先驅，全世界都公認是有最好的硬體系統，今年年初推出的 XR Elite，不僅輕巧且功能完整，將擴增實境 AR 與虛擬實境 VR 功能完美結合，而成為混合實境 MR。

談到元宇宙布局，王雪紅提到，HTC 積極地拓展元宇宙生態系，不管是平台、服務還是內容，從推出 VIVERSE for Business，以模組化方法為企業用戶帶來創新的商業模式，到 G REIGNS 推出的 5G 專網解決方案，一卡皮箱就能在半小時內快速架設 5G 專網。

此外，DeepQ 專注於結合 AI 與醫療，為醫療照護領域帶來許多創新，更有 VIVE Arts 的全球性藝術計畫，以科技來賦予美術館及藝術家能力和創新；而 VIVE ORIGINALS 的沉浸式娛樂元宇宙平台 BEATDAY，為人們創造具有文化價值的娛樂體驗，將科技與人文極致融合，去年也支援 VRM 聯盟的虛擬化身檔案格式標準，並成為元宇宙標準論壇的引領者。

在軟體方面包括醫療、藝術、教育等領域也有很大的進展。美國商業科技雜誌《Fast Company》評選 HTC 為 2022 年最佳創新公司，今年年初推出的 VIVE XR Elite 在 CES 和 MWC 上更獲選為年度最佳展品，贏得國際 30 多個獎項。這些都再次證明面對高度變動的市場環境，HTC 仍能持續提升營運績效、與創造市場競爭力。