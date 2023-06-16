紐約大學經濟學教授暨有「末日博士」之稱的羅比尼 (Nouriel Roubini) 週四 (15 日) 預測，由於高利率、僵固性通膨 (sticky inflation) 和信貸緊縮，美國註定會陷入衰退。

聯準會週三 (14 日) 宣布暫停升息，並表示年底前可能再升息 2 次，此舉是美國關鍵通膨數據發布後第二天公布的。

美國勞工部週二 (13 日) 公布，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 週二年增 4%，連續第十一次下滑，創 2021 年 3 月以來新低，低於市場預期。另外關鍵的 5 月核心 CPI 年增 5.3%，符合市場預期，略低於前值 5.5%，顯示通膨壓力繼續降溫

即使通膨放緩，像末日博士這樣的經濟學家也不完全樂觀。

末日博士：美國註定會陷入衰退 (圖：REUTERS/TPG)

羅比尼認為，美國經濟硬著陸的可能性，比純粹的經濟軟著陸要高，意味著美國很可能出現至少連續兩季經濟負增長。

羅比尼稱：「經濟正在放緩，聯準會已經聯準會已升息，在我看來，他們將不得不升息更多，因為薪資通膨和核心通膨仍然過高。」

根據羅比尼的說法，聯準會可能會在 7 月和 9 月升息。他還強調，鑑於銀行業動盪影響區域銀行之間的貸款，信貸增長受到打擊，而且中國經濟放緩對美國經濟也不是好兆頭。

羅比尼悲觀研判：「肯定會出現衰退。這次衰退是短暫而輕微的，還是更嚴重的，取決於許多因素。」