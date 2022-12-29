上曜在手建案總銷達376億元 有助未來6年營運穩健成長

上市建商上曜 (1316-TW) 今 (29) 日召開線上法人說明會，上曜集團布局於大台南地區的建案共達 14 案，今 (2022) 年除了旗下總銷 14 億元且近完銷的「梅菲爾」順利交屋入帳完成之外，除了明年完工個案，其餘在手線上個案共 9 案，總銷金額從今年初的 350 億元上調至目前 376 億元，有機會創造公司未來 6 年營運穩健成長。

上曜在預售時銷售達 4 成的「湖美帝璟」於 9 月起陸續交屋入帳至今，挹注集團前 11 月營收飆 21.71 億元，年增 1.26 倍，「湖美帝璟」剩下 6 成的餘屋預計 2023 年第二季公設完工後重新開賣，在成本與費用早已投入控制、單坪房價隨著房地產市場進一步推升、交屋進度如預期下，有望 2023 年整體營運、獲利表現展現強勁成長的態勢。

上曜指出，排除 2023 年可能達完工的個案外，在手線上個案共 9 案，總銷金額從今年初的 350 億元上調至目前 376 億元，在成本與費用早已投入控制下，有機會創造公司未來 6 年的營運穩健成長

上曜在台南九份子重劃區「湖映白」個案今年初推出後，銷售率已突破 60%，公司指出，以目前成交的結構來說，以高資產客戶、新婚夫妻等購屋族群占比最大宗，成為青年朋友買得起的小坪數豪華精品宅，凸顯上曜品牌力、建案品質備受剛性購屋者青睞，有助於未來交屋的穩定性。同時，湖映白建案目前最新進度已進入安全支撐中間柱完成之施工階段。

上曜 2022 年前三季營收爲 19.56 億元，稅後純益爲 1.6 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益爲 0.8 元。