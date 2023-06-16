中國重振經濟 WSJ：北京擬推出重大刺激措施

在中國人民銀行（央行）數度調降利率之際，知情人士透露，中國政府計劃推出重大刺激措施，包括新增基建支出，以及鬆綁規定，以鼓勵房地產投資人購買更多房子。

據《華爾街日報》報導，消息人士表示，中國政府正考慮發行大約人民幣 1 兆元（1,400 億美元）特別公債，以協助負債累累的地方政府，並提振企業信心。

知情人士說，這些特別公債將被用於資助基礎設施等計畫，以刺激經濟成長，這些特別公債也會被間接用來幫助地方政府償還債務。

知情人士透露，中國政府也考慮取消對較小城市第二套房子的購買限制，以刺激房地產市場。目前許多城市的買家被禁止購買多套房產，防止投機炒房。消息人士說，北京最快在未來幾天內就會公布這些計畫。

上述措施顯示，中國政府解除疫情防控措施帶來的一波熱潮逐漸消退，政府官員對經濟前景日益感到不安。

在中國政府考慮採取上述行動之際，中國央行本周三度調降利率，包括下調中期借貸便利（MLF）利率。與此同時，中國國家統計局周四公布的數據顯示，5 月工業生產與零售銷售成長腳步同步放緩，年輕族群失業率更升至 20.8%，衝上歷史新高。

另據《彭博》周三報導，消息人士透露，中國高階政府官員與商界領袖和經濟學家召開一系列緊急會議，政府官員語氣急促，坦承中國經濟面臨關鍵時刻，向產學界請益，力圖振興國內經濟。

知情人士表示，最近幾周高階官員至少向商界大咖請益六次，詢問該如何刺激經濟成長、提振民營部門信心，並重振房地產產業。一位消息人士說，最近監管機關官員在北京向企業高層徵詢意見，詢問該如何鼓勵民營企業和海外投資人返回中國，或在中國擴張。

知情人士透露，商界領袖和經濟學家呼籲政府緊急修改政策，並採取更加以市場為導向的成長模式，而非以計畫為導向。