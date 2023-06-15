台達電宣布斥資46億元收購TB&C 強化電動車布局

台達電 (2308-TW) 今 (15) 日宣布將以 142 佰萬歐元 (約合新台幣 46.61 億元) 收購 HY&T Investments Holding B.V. 與其旗下子公司 TB&C 集團全數股權，強化電動車佈局。

台達電表示，此次交易是向 Cooperatief H2 Equity Partners Fund IV Holding W.A. 以及 Te Bokkel Beheer B.V. 所收購。

台達電表示，此次收購後，結合台達零組件事業群在電動車用電子零組件的技術實力與產品線，將能強化電動車電池管理系統的布局，亦能整合雙方研發及製造資源，加速台達在電動車領域的整體發展。

台達電執行長鄭平表示，電動車是全球產業的大趨勢，也是公司未來 5 年雙位數成長目標的動能之一，目前已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品。

台達電表示，TB&C 在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗，與公司期積累的電力電子核心技術相輔相成， 昂 TB&C 加入後，將能協助公司進一步整合相關的車用零組件，拓展電動車產品組合，使整體布局更加全面。

TB&C 執行長 Robert van der Weck 表示，電動車是 TB&C 未來發展的策略方向，台達電零組件事業群的產品在 TB&C 關注的重點發展領域也已被許多車廠青睞。

H2 Equity Partners 管理合夥人 Gert Jan van der Hoeven 表示，過去在管理團隊的領導之下，已成功的將 TB&C 從汽車天窗精密機構零組件製造商，轉型成電動車高壓連接技術解決方案的 Tier 1 供應商，未來與台達電合作將進一步成長。

TB&C 總部位於德國，設有研發、業務團隊與生產設施，在墨西哥、羅馬尼亞亦有生產據點，是混合式零組件技術的領導廠商，核心技術能力包括嵌件成型、注塑成型、包覆射出成型、多成分射出成型等領域，為車廠客戶以及一級供應商提供高品質的客製化產品。

台達電表示，交易完成後，TB&C 將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。