〈台達電股東會〉邁入第二個50年 拚下個成長高峰

台達電 (2308-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長海英俊表示，去年起公司正式邁入第二個 50 年，期望透過節能科技實踐永續未來，迎向下一個成長高峰。

台達電今舉行股東會，去年營收 3844 億元，年增 22.2%，毛利率 28.8%，年增 0.2 個百分點，營益率 10.78% 重回雙位數表現，稅後純益 327 億元，每股純益 12.58 元，每股將配發 9.84 元現金股利。

海英俊表示，公司持續布局電源及零件、自動化與基礎建設三大核心業務，例如，電源方面針對伺服器市場推出 3200W 鈦金級電源，採用氮化鎵 (GaN)，與矽基 MOSFET 相比，相同體積下 GaN 設計功率密度提升 25%，電源效率進一步增加至 96%。

另外，電源也擴大至車用與電動車領域，包含馬達機電系統、車用電感、風扇等，已直接供應全球 Tier 1 車廠；自動化方面則協助全球許多客戶建構更具彈性及韌性的智能製造產線，解決方案可協助客戶提高產品效能，相較傳統設備，改善能耗 34%。

基礎設施上，海英俊指出，隨著雲端服務大量增加，資料中心產業蓬勃發展，高效能運算同時帶來散熱問題、耗能激增，是產業碳排能耗的挑戰，目前「兩相浸沒式液冷」資料中心解決方案，可將電子設備直接浸泡在不導電、沸點低易蒸發的冷卻液中，透過冷卻液的相變帶走熱量，提高散熱效率，比起傳統的氣冷式散熱大幅減少 84% 能耗。

同時，台達電也不缺席儲能事業，海英俊表示，去年在蘭嶼打造儲能系統，有效強化離島電力系統穩定性，這個案例也在聯合國 COP27 周邊會議中與國際意見領袖分享。

台達電 5 月營收 341.85 億元，月增 8.4%，為同期新高，年增 12%；累計今年前 5 個月營收 1585.86 億元，年增 13%。