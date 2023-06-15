台積電繳稅千億蟬聯大戶冠軍 陽明居次

報稅季結束，統計全台五區國稅中，2022 年度北區國稅局營所稅自繳稅額 3263.84 億元居冠，進一步對照企業財報資料，推估台積電 (2330-TW) 去年繳稅約 1000 億元再度蟬聯全國繳稅王。

根據財政資訊中心統計，截至 6 月 14 日為止，2022 年度營所稅結算申報件數 105 萬 8861 件、年增 3.16%，自繳稅額共 7260.13 億元、年增 7.79%。

比較五區國稅局營所稅的申報件數及自繳稅額，北區國稅局因轄區內上市櫃企業家數較多，因此不論在申報件數、自繳稅額均高居五區之冠，2022 年度申報件數 36 萬 3362 件、年增 3.33%；自繳稅額 3263.84 億元、年增 27.47%。

據了解，北區國稅局轄區內，單一企業自繳稅額最高者約 1000 億元，第二名自繳稅額約 270 億元、第三名自繳稅額約 100 億元；對於繳稅大戶的真實身分，國稅局表示，基於保密原則因此無法透露。

不過進一步比對企業財報資料，推估今年繳稅大戶第一名仍是「護國神山」台積電，第二名推估是航運業陽明 (2609-TW)，這也是陽明二度拿下亞軍寶座，第三名研判應是聯電 (2303-TW)，去年前三大繳稅大戶，晶圓雙雄就包辦兩個名次。

另外，第二名的台北國稅局 2022 年度營所稅申報件數共 19 萬 7500 件、較去年增加 1.15%；自繳稅額約 2234.57 億元、年減 2.46%，研判應與去 (2022) 年金控獲利腰斬，導致營所稅縮水有關。