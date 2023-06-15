夢幻條件加持 高雄這建案引發換屋族高度關注

房地產市場隨著「平均地權條例」7/1 即將上路，投資客退場，房市全面迎來「自住」時代，也因為以自住為前提的購屋需求，因此民眾對於建商品牌、居住環境、鄰居素質、施工品質、住宅美學就更加要求。

近期北高雄三民區的指標推案、位於科工館首排的「遠雄琢蘊」引發當地換屋族的熱議，憑藉位居市中心、科工館 18 公頃綠地首排、民族國小第一排等夢幻條件，吸引自住客、換屋族目光，在實價登錄顯示，「遠雄琢蘊」登錄筆數已達 190 多筆，據建商內部統計，已購客中超過 9 成全是要自住，品牌力、產品力相互加成，成為建案銷售成績穩健的關鍵主因。

近期遠雄琢蘊特別釋出高樓層景觀保留戶，超大棟距也讓不同戶別、坐向可以感受山、海、河、城市等不同風景，而且高樓層有充足的採光、空氣流通、視野也較遼闊，就算日後周邊有新的開發案也不容易被遮蔽，加上高樓層的隱密性高，成為不少自住客的首選。

(鳥瞰圖)

市場分析，受限缺工缺料影響，近來高雄預售屋交屋期持續拉長，五到六年是常態，最長甚至高達九年，「建商品牌穩定與否」成為換屋族買房關鍵，全台推案的遠雄，品牌歷史悠久，從銷售、營建、售服一條龍完整服務，建築品質深受消費者信賴，加上有交屋起防水保固 5 年、主結構保固 25 年等保障，格外吸引重視細節、生活嚴謹的企業主、金融業、醫生等族群購屋。

遠雄房地產行銷經理林克明表示，「遠雄琢蘊」巧佔高雄科工館首排，18 公頃一望無際的綠海是先天優勢，自住客認定公園、校園首排就是保值，遠雄在取得 2155 坪大基地後，便以「綠海方舟」為概念，打造市中心的自然系建築，四面臨路社區，零店面純住宅規劃，社區將遍植 400 多棵樹木，建蔽率僅 32%，營造風光水綠的舒適環境，猶如將房子蓋在森林裡，自然舒適的環境，也讓有換屋需求的族群一見傾心。

(綠海方舟)

特別的是，遠雄攜手自然建築大師蘇喻哲、豪宅首席設計師王勝正、豪宅自然庭園設計師孫培強等超強建築團隊，讓建案處處是亮點，如罕見「會呼吸的地下室」，特別設計透氣天井，為地下室引入自然光，工藝古典大廳、旋轉樹屋閱讀空間，挑高九米的電影院和玻璃屋咖啡廳、社區空中步道等，另健身房非常寬敞，搭配大面開窗可體驗在樹梢上運動的獨特舒暢感，為了延伸萬坪公園的綠意盎然，「遠雄琢藴」樹木種植也大有學問，有鳳凰木、藍花楹、印度紫檀等，隨季節轉換，讓社區依時節能有花綻放，加上一樓室外 25 米的標準泳池，負離子加上芬多精，打造社區為生態遊樂園。

(生態遊樂園)

樓高 30 層、白系雙塔式規劃，超高樓層的設計，坪數規劃以 45 坪、55 坪、65 坪為主，而「遠雄琢蘊」地標宅的地理位置，在廣角視野搭配「高雄厝」大陽台，並與日本蔦屋配合定期更新書籍，增進社區質感，全戶並提供松下全熱交換器、YKK 氣密窗、LOW-E 玻璃等，優質配備展現遠雄的用心。

(圖書館)

遠雄琢蘊

接待中心：高雄市三民區民族一路 50 號

貴賓專線：(07) 380-2598

個案官網：https://www.fgrealty.tw/4zpcbw