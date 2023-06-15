〈美股盤後〉Fed鷹派暫停升息 道瓊尾盤急跌收黑逾230點

聯準會 (Fed) 週三 (14 日) 如預期宣布暫停升息，自去年 3 月以來首見，但仍發出鷹派訊號，暗示年底前可能再升息 2 次，促使油價承壓，能源股淪陷，加上醫療保健類股拖累，道瓊尾盤急跌下，終場收黑逾 230 點。

費半指數勁揚超過 1.5%，表現最佳，那指小漲近 0.4%，標普微升 0.08%，近乎持平，蘋果、輝達改寫歷史新高，特斯拉無緣連續第十四個交易日收漲。

數據方面，美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 年增 1.1%，低於市場預期的 1.5% ，創 2020 年 12 月以來新低；剔除波動較大的食品和能源後，5 月核心 PPI 年升 2.8%，寫下 2021 年 2 月以來新低，凸顯供應方面的通膨持續緩解，強化聯準會本月不升息的理由。

政經方面，美國聯準會公布 6 月利率決策，將聯邦基金利率維持在 5%-5.25% 不變，結束自去年 3 月以來連十次會議升息，符合市場預估，但最新點陣圖顯示，官員們預期年底前還會再升息兩次。

聯準會聲明指出，這次升息將讓官員評估更多的資訊，以及對貨幣政策的影響。

聯準會主席鮑爾在記者會上強調，在這次會議上放棄升息的決定並不是「跳過」，官員共識是，隨著接近利率目標，略微放慢緊縮節奏。

地緣政治消息方面，經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於 6 月 18 日至 19 日訪華。在布林肯訪中前夕，中國國務委員兼外長秦剛週二應約和布林肯通話，希望推動美中關係止跌回穩。

布林肯訪中行將談論維繫美中溝通管道暢通的重要性，討論雙方關切議題、全球與區域議題，及潛在跨國合作。

外傳微軟聯合創始人比爾 ‧ 蓋茲 (Bill Gates) 將於週五在中國訪問期間與中國國家主席習近平會面，料將是習近平近年來首次接見外國企業家。

週三 (14 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，醫療保健、能源和金融領跌，資訊科技、必需消費品和房地產領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.19%；Meta (META-US) 上漲 0.75%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.13%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.91%。

道瓊成分股逾半收黑。波音 (BA-US) 下跌 1.58%；聯合健康 (UNH-US) 重摔 6.4%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.49%；Nike (NKE-US) 大漲 5.69%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.92%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.01%。

費半成分股漲多跌少。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.44%；AMD (AMD-US) 上漲 2.25%；美光 (MU-US) 上漲 1.84%；德儀 (TXN-US) 跌 0.16%；高通 (QCOM-US) 跌 0.83%；輝達 (NVDA-US) 上漲 4.81%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.45%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.34%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.35% 至每股 183.95 美元，締造歷史新高紀錄。該股今年以來累計上漲超過 40%，市值達到 2.89 兆美元，距離 3 兆美元大關僅一步之遙。

特斯拉 (TSLA-US) 結束連續 13 漲的紀錄，收黑 0.74% 至每股 256.79 美元。在此前連漲期間，特斯拉股價上漲超過 40%，市值增加近 2400 億美元，超過汽車製造商豐田的總市值。

AMD (AMD-US) 走升 2.25% 至每股 127.33 美元。AMD 2023 年發表會週二登場，該公司推出一系列 CPU、GPU 新一代產品，包括針對雲端應用代號為 「Bergamo」 的第 4 代 AMD EPYC 97X4 處理器，以及新人工智慧 (AI) 晶片 MI300X，

Facebook 母公司 Meta 負責運算基礎設施的 Alexis Black Bjorlin 週二證實，該公司採用了 Bergamo 晶片。亞馬遜彈性敏捷運算副總裁 Dave Brown 表示，AWS 確實已在考慮在雲端服務使用超微最新推出的 MI300 系列晶片。

花旗 (C-US) 下滑 0.92% 至每股 48.24 美元。花旗財務長指出，預計將在第二季減記與裁撤 1600 名員工相關的遣散費，這主要影響到其投資銀行和交易部門，提高該銀行第二季支出。

羅技 ADR (LOGI-US) 暴跌 11.10% 至每股 56.81 美元。電腦周邊大廠羅技 (Logitech) 週二宣布公司執行長兼總裁 Bracken Darrell 將要離職，將離開公司尋找另一機會，Darrell 將在未來一個月留在公司，在過渡時期行協助，同時並尋找 CEO 替代人選。

聯合健康 (UNH-US) 重摔 6.4% 至每股 459.86 美元。聯合健康執行長 Andrew Witty 週三表示，該公司警告第二季用於醫療護理的承保成本可能處於上限或略高於預期，因疫情期間推遲的年長者手術量激增。

經濟數據

美國 5 月 PPI 年增 1.1%，預期 1.5%，前值 2.3%

美國 5 月 PPI 月增 - 0.3%，預期 - 0.1%，前值 0.2%

美國 5 月核心 PPI 年增 2.8%，預期 2.9%，前值 3.1%

美國 5 月核心 PPI 月增 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

華爾街分析

惠譽首席經濟學家 Brian Coulton 指出，聯準會遠未確信升息任務已經完成，官員的經濟預期摘要表明，今年還會有兩次升息，最新的經濟預測摘要將年底終點利率的預估中值從先前的 5.1% 上調至 5.6%。

道瓊週三尾盤急跌，Bespoke 投資集團的分析師表示：「近期聯準會幾次公佈貨幣政策決定的日子裡，美股表現不佳，事實上，在過去六次貨幣政策會議決定之後，標普 500 指數當日均跌超過 1%。並且這些下跌主要發生在聯準會主席鮑爾召開記者會後的美股最後一小時交易時段。」

美國經濟研究顧問公司 Pantheon Macroeconomics 研判：「就目前而言，聯準會比預期更鷹派，但我們認為它毫無意義。聯準會不太可能對經濟有更清晰的看法，因為 7 月 FOMC 會議之前公布經濟數據將很少。從現在到 7 月會議前，只會發布一輪通膨和勞動力市場數據，而月度數據的不可靠性意味著，政策決定不應由如此短期的數據來決定。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主